تتويج الفائزين بسباق الماراثون السنوي للشرطة

منح - الرؤية

انطلق صباح أمس السبت ماراثون شرطة عُمان السلطانية الذي أقيم في ولاية منح بمحافظة الداخلية تحت رعاية العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات، وذلك ضمن تصفيات مهرجان الشرطة لألعاب القوى لعام 2019م.

وجاءت نتائج الماراثون على مستوى الضباط بفوز المتسابق الملازم أول فهد العدوي من فريق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالمركز الأول بزمن وقدره (1.26.25) ساعة وأحرز المتسابق الملازم أول حسام الجامودي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الثاني بزمن وقدره (1.41.08) ساعة، وفي المركز الثالث حل المتسابق الملازم سلطان المقبالي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة بزمن وقدره (1.43.05) ساعة.

وعلى مستوى الرتب الأخرى رجال حقق المتسابق العريف أحمد العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة المركز الأول بعد أن أنهى السباق في زمن

وقدره (1.14.58) ساعة، وحل المتسابق العريف/ سامي المقبالي من فريق قيادة شرطة خفر السواحل في المركز الثاني بزمن وقدره (1.17.11) ساعة، فيما حصل المتسابق الشرطي/ إسماعيل الجهضمي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الثالث بزمن

وقدره (1.18.28) ساعة.

أما نتائج الماراثون على مستوى الشرطة النسائية فقد حققت المتسابقة الشرطية زينب اللواتية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة المركز الأول بعد أن أنهت السباق في زمن وقدره (34.40) دقيقة، وحلت المتسابقة الشرطية المستجدة رقية الحجرية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في المركز الثاني بزمن وقدره (35.44) دقيقة، فيما حصلت المتسابقة الشرطية المستجدة ملكة الخضورية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الثالث بزمن وقدره (35.58) دقيقة.