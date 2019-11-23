إبداعات فنية في افتتاح معرض تشكيلي للفنان الإيراني جلال حبيبي

مسقط – الرؤية

أقيم الأسبوع الماضي معرض تشكيلي للفنان الإيراني جلال حبيبي، وذلك بفندق سيتي سيزنز مسقط، بحضور سعادة محمد رضا نوري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السلطنة، وعدد من أهل الفن والثقافة ومُحبي الفن التشكيلي والرسم.

وبعد قص شريط الافتتاح تجول سعادة السفير بالمعرض، مبدياً إعجابه بما تمّ عرضه من لوحات وأشكال حرفية، مشيرا إلى أنّ المعرض يعكس جوانب مشرقة من الموروث الثقافي الإيراني.

وأعرب التشكيلي الإيراني جلال حبيبي عن سروره بافتتاح المعرض. وقال إنّها المرة الأولى التي يُقيم فيها معرضًا بدولة خليجية. مضيفاً أنّ الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من المعارض والعمل المشترك مع فنانين تشكيليين بمسقط.

وحول أبرز الأعمال الفنية التي يضمها المعرض قال حبيبي إنّ المعرض يضم فنونا تشكيلية مختلفة أبرزها لوحة »الخلق« التي تمّ تثمينها بما يقدر بمليون درهم إماراتي في معرض بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يضم أيضاً قسماً للأواني المنقوشة بالمنمنمات، والمشغولات الجلدية، وقسم الخط العربي الذي كتبت فيه آيات وتعابير إسلامية بعضها باللغة العربية والبعض الآخر باللغة الفارسية والكتابة على الحرير.

وعلى هامش المعرض، قال سيد علي موسوي المستشار الثقافي بالسفارة الإيرانية بمسقط إنّ الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الفعاليات المشتركة بين البلدين؛ وعلى رأسها الأسبوع الثقافي الإيراني وفيلم سينمائي مشترك بالتعاون مع الجمعية العمانية للسينما.