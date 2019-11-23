أصدقائي المفلسون

عائض الأحمد

عندما تأتي على ذكر الإفلاس، فإنّ أول ما يقفز إلى مخيلتك المعنى الاقتصادي والمالي، والواقع يقول إنّ الإفلاس له أوجه عدة أجارنا الله وإيّاكم منها.

فعندما تعلن شركة إفلاسها فهي تقول أنا أقف هنا ولن أستطيع الوفاء بالتزاماتي هذا على المستوى المالى.

ولكن المزعج بالنسبة لي تلك الصحبة المفلسة المتفلسفة التي تفتي في كل شيء، يناقشك في أدق التفاصيل ويعلم ما خفي وما قد يأتي، مستشعرًا بفطنته الإلهية التي وهبّه الله إيّاها دون غيره من البشر، ويملي عليك حديث الرسل ويبشرك بمستقبل الأثرياء، ويصنفك وقتما شاء خليفة الخلفاء، ثم يعود في لحظات وينقلب على مبادئه الراسخة وعلمه الوافر متسائلًا من أنت؟! صديقي المفلس بالأمس كان محللًا اقتصاديًّا متأثرًا بخبر الساعة، وهو إدارج إحدى الشركات العالمية في سوق الأسهم، ففقد صوابه وأصابته نوبة هذيان أشد حرارة من ذاك النفط المتدفق في طبقات الأرض السفلية بحجم عقله وفكره الصخري المترسب منذ ولادته حتى نشأته في كنف تلك العبقرية الفذة مرورًا بشركة المال والأعمال التى يديرها كما يدير قروب عائلته وشلته المفلسة وأنا أحدهم.

يحدثك فتفقد تلك الشعرة الشهيرة التي تفصل بين الاحترام والمعرفة! ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه فأمسك عن الحديث فيما لا يعنيه، ليس جهلًا وإنما احترامًا لمتخصص أكثر علما وفهما من (طقم) المفلسين الذين ابتليت بهم وكأنهم حُمى مهما فعلت فستظل متمسكة بك إلى أن تأخذ (الكورس) المعتاد، حبة بعد أخرى.

صديقي وجليسي.. أعلم بأن الله وهبك قدرة تميزك عن كثيرين أمثالك، وهي التنقل بين شتى العلوم والأخبار بنفس القدر والقدرة، ولكن ألست أولى من غيرك بنصح نفسك أولًا وإصلاحها.

وتطبيق كل ما تعلمته لعلَّ الله يهديك فيهتدي أحد المفلسين أمثالك ونفوز بهداية مفلسين سابقين وتقاعدهم عن مشاركة القمر (نايل سات) في نقل الأحداث سواء صحت أو كانت خبر كان يا مكان.

آخر طرائف مجموعة (الفلس) ظهور أحدهم مرتديًا ثوب الوطن وحث الناس على لبس شعاره الخاص به هو بحجة تمثيل الوطن للونه الذي يعشقه؛ ماذا وإلا فنحن نؤيد الكفار ونناصرهم لهزيمة أبنائنا وهذا لا يليق بنا على حد قوله! ثم ختم أيّها المسلمون لا تجعلوا دينكم عرضة لمن يبغضكم وأنتم لهم فرحون ولعله تجاهل أو جهل بأن جلّ ممثليه في هذه اللعبة ليسوا من أبناء وطنه كما يحدث في كل بقاع الدنيا.

لم يدع لنا مجالًا للحديث؛ الرياضة ملعبه، والسياسة شأن خاص يخوض فيه وكأنّه يستضيف أعضاء مجلس الشورى في منزله.

لا تتحدث عن الأخلاق وحلال الدنيا وحرامها فليس لك إلا ما أقررت به من صدق حديث ينقله هو وتُؤَمن أنت عليه، زادك الله من علمه ونفع بك هذا المجلس المفلس، أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من زلة اللسان وسوء البيان وغفلة هذا الإنسان.

على وعد مني للجميع بالبحث عن قوم آخرين.. لعل وعسى أجد فيهم قلة من المفلسين وكثيرًا من أصحاب العقول فيزدان بهم المقام ويعلو بهم شأن الحاضرين وليس ذلك على الله ببعيد.

فإفلاس العقول أشد فتكا من إفلاس الجيوب.

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ومضة:

الصمت مع هؤلاء حكمة لا يعلم فضلها إلا من عجز عن إسكاتهم.