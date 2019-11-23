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أمازون تقاضي البنتاجون بسبب "سحابة الحرب"

السبت 23 نوفمبر 2019 04:24 م بتوقيت مسقط

أمازون تقاضي البنتاجون بسبب "سحابة الحرب"

 

رفعت شركة أمازون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية مُنح لشركة مايكروسوفت.

وقالت أمازون إنها قدمت شكوى قانونية، الجمعة، إلى محكمة المطالبات الفيدرالية الأميركية تسعى إلى الطعن في القرار.

وأثارت محاولة أمازون التنافسية لمشروع "سحابة الحرب" انتقادات من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال خلال الصيف إنه يريد من البنتاغون إلقاء نظرة فاحصة على الأمر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن عملية الشراء تمت، إلى حد ما، دون تأثير خارجي، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وهذا العقد، الذي يسمى رسميًا باسم "المشروع المشترك للبنية التحتية الدفاعية" أو "جيه إي دي أي" نافست عليه شركات مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وأي بي إم.

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