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عبدالله بن زايد: الإمارات لن تستضيف القمة الخليجية المقبلة

السبت 23 نوفمبر 2019 03:57 م بتوقيت مسقط

عبدالله بن زايد: الإمارات لن تستضيف القمة الخليجية المقبلة

 

عواصم - الوكالات

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة لن تكون في بلاده.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، في رده على سؤال لقناة الجزيرة عما إذا كانت الإمارات ستستضيف القمة الخليجية، قائلا:"القمة ستعقد في السعودية مثل العام الماضي".

واستضافت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية السابقة، في التاسع من ديسمبر 2017.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قد ذكرت أن اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة، مرجحة أن تعقد في السعودية قبل منتصف الشهر القادم. وذكرت الوكالة الألمانية، أن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر، أي السعودية، في خطوة يرجح أنها مرتبطة بأزمة قطر.

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