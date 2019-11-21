بهلاء تستقبل صالون سعيدة خاطر الخامس

تحت رعاية صاحب السمو السيد/ معاذ بن ذياب آل سعيد المحترم يقيم صالون سعيدة خاطر الثقافي فعاليته الخامسة تحت عنوان: (بهلا منهل العلم والتراث) بـ"مكتبة الندوة العامة" في منطقة "المستغفر" وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019م. والدعوة عامة لسكان الولاية للمشاركة في مهرجان شعري كبير يضم ضيوفا من السلطنة وخارجها ومن أبناء الولاية.

ويحتفي الصالون كعادته بثلة من الضيوف والشعراء العرب حيث تحلّ الروائية هالة إبراهيم فهمي البدري من مصر والتي ستقدم سيرتها الإبداعية، ومن السعودية الشاعرة قسمة بنت سالم العمراني، ويشارك من العراق الشاعر/ باسم عبد الحق منصور.

وسيحتفل الصالون مع أهل ولاية "بهلاء" بتكريم الشاعرة الأستاذة خديجة بنت علي بن ناصر المفرجية، وسيقدم الشاعر يونس البوسعيدي قراءة نقدية في منجزها المتميز والتعريف بسيرتها الذاتية.

ويشارك في هذه الدورة الجديدة للصالون نخبة من شعراء ولايات عُمان المتميزين في تجاربهم الشعرية وعلى صعيد المنجز الإبداعي والنوعيّ يتقدمهم الشاعر عبد الرزاق بن جبار الربيعي، والشعراء محمد بن عبد الرحمن الطويل، والشاعرة كاملة بنت جمعة البلوشي ، والشاعر ياسر بن سليّم الغانم الحارثي.

أما على صعيد المشاركة الشعرية من دخل ولاية بهلاء فسيشارك أربعة شعراء وهم: خديجة بنت علي بن ناصر المفرجية، والشاعر سليّم بن راشد بن عامر الدرعي والشاعر عبد الرحيم بن سيف الهنائي والشاعر ماجد بن حميد اليحيائي.

وفي صبيحة اليوم الثاني لفعاليات الصالون يوم السبت الموافق 23 / نوفمبر / 2019م سيحظى المشاركون والضيوف بجولة وبرنامج زخم من الزيارات لأبرز المعالم الأثرية والتاريخية في ولاية بهلاء تبدأ صباحا بجولة تعريفية في قلعة بهلاء والمسجد الأثري القديم وسوق بهلا الشعبي بعدها ينتقل المشاركون والضيوف في جولة في بحصن جبرين ثم زيارة مصنع الفخار والمكتبة تنتهي بجولة في حصن سلوت الأثري ثم العودة إلى مسقط العامرة.