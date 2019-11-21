صبري بوقدوم يثمن الجهود السامية في تعزيز التفاهم والوئام حول العالم

مسقط - العمانية

ثمَّن معالي صبري بو قدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية، جهود السلطنة وسياستها الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الساعية لتعزيز التفاهم والوئام بين شعوب ودول العالم.

وقال معاليه -في حديث لوكالة الأنباء العمانية على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للسلطنة- إنَّ الدبلوماسية العمانية تحظي باحترام عربي ودولي كبير لما تتميز به من حكمة في حل كثير من القضايا في المنطقة وإرساء السلام بين شعوب ودول العالم. وأكد معاليه أن العلاقات العمانية-الجزائرية علاقات أخوية وتاريخية راسخة، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأوضح الوزير الجزائري أن لقاءه مع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، تم خلاله استعرض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي...وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بما في ذلك فرص الاستثمار والشركة بين البلدين.

وحول اللجنة المشتركة العمانية الجزائرية، أكد معاليه أنها أحد مكاسب هذه العلاقة بين البلدين، معربا عن طموحه في تكثيف الجهود من خلال قيام رجال الأعمال في البلدين بزيادة الاستثمار المتبادل لما فيه مصلحة الجانبين في مختلف المجالات.