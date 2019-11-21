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بالفيديو.. قطة ذكية تنقذ طفلا من موت محدق

الخميس 21 نوفمبر 2019 12:30 ص بتوقيت مسقط

أود نيوز 2-2
أود نيوز 2

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من الشائع أن الكلاب يتصفون بالوفاء، وأنهم على استعداد للتخلي عن حياتهم فداء لأصحابهم، لكن في المقابل يقال إن القطط حيوانات منعزلة وغير فعالة.

لكن وفقًا لصحيفة تشاينا برس، أنقذت قطة طفلاً رضيعا من السقوط من أعلى الدرج، فعندما كان الاثنان بفردهما في غرفة المعيشة في حوالي الساعة 5 صباحًا، كان الطفل يزحف نحو الدرج دون وعي بالخطر الذي ينتظره.

ويُظهر مقطع فيديو الطفل، الذي يقل عمره عن عام، يزحف في غرفة المعيشة، وثمة قطة مستلقية على الأريكة تشاهد الطفل وهو يزحف على أرضية الغرفة. ثم فجأة يقترب الطفل بسرعة من بداية الدرج.

لكن القطة تقفز من على الأريكة في اتجاه الطفل، وتنقض على الطفل دون أن تضره، فتمنعه بأقدامها الصغيرة عن مواصلة الزحف والسقوط من الدرج.

ولم ينزعج الطفل من تصرفات القطة وعاد إلى داخل غرفة المعيشة. لكن من غير الواضح حتى الآن لماذا كان الطفل بمفرده في هذا الوقت من اليوم.

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