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استقالة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي.. وعزل ترامب يعجل بها

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:49 م بتوقيت مسقط

استقالة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي.. وعزل ترامب يعجل بها

واشنطن- الوكالات

قالت مجلة تايم الأمريكية إن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، يبحث عن مخرج آمن والاستقالة من منصبه، بهدف الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، في حين أن التحقيقات الخاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، تعجل باتخاذ بومبيو هذه الخطوة.

وتحدث 3 أعضاء من الحزب الجمهوري، إلى المجلة، حيث أكدوا أن بومبيو يعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 عن ولاية كانزاس. وقالت المجلة إن المصادر الثلاثة التي لم تنشر أسمائهم، الأول منهم عمل سابقا في إدارة الرئيس ترامب، فيما يشغل الثاني منصبا في الإدارة الأمريكية، بينما يمارس الثالث دورا نشطا في الحزب الجمهوري الذي ينتمه له ترامب.

وكشفت هذه المصادر الثلاثة، التي قالت إنها تحدثت مع بومبيو وهو أبلغها شخصيا بنيته، أنه خطط في البداية للبقاء في منصب وزير الخارجية حتى مارس 2020، لكن التطورات الداخلية الأخيرة وعلى رأسها تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب، ألحقت بالوزير أضرارا سياسية وقد تهدد بتدمير علاقاته مع ترامب.

ودفعت هذه التطورات بومبيو، حسب ما قال المسؤولون الجمهوريون إلى مراجعة مخططاته، فيما بينوا أن "موعد استقالته سيتوقف الآن على قدراته على ترتيب الانسحاب من الإدارة بشكل أكثر سلاسة".

ولم توضح المصادر ما إذا بحث بومبيو نيته هذه مع ترامب، إلا أن الشائعات حول عزم وزير الخارجية ترك منصبه للترشح في مجلس الشيوخ تدور منذ وقت طويل، رغم أنه قال بنفسه إنه لا يعتزم المشاركة في السباق الانتخابي التشريعي، كما نفى مساعدون له سابقا الأنباء حول استقالته المتوقعة.

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