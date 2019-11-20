"شليم النفطية" تستحوذ على "وذر فورد دريلينج إنترنشيونال"

مسقط- العمانية

تصوير/ راشد الكندي

وقعت شركة شليم النفطية أمس اتفاقية استحواذ على شركة "وذر فورد دریلینج إنترنشيونال - عُمان" شملت انتقال كافة الأعمال والمعدات التابعة للشركة والعاملين بها البالغ عددهم أكثر من 300 موظف عماني.

رعى توقيع الاتفاقية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص. وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة شليم النفطية الشيخ عبد العزيز بن سالم النقش المهري رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقعها من جانب شركة "وذر فورد دریلینج إنترنشيونال - عُمان" بيتر تان ممثل الشركة. وتعد شركة شليم النفطية إحدى شركات المجتمعات المحلية تعمل في مجال صيانة وإعادة تأهيل آبار النفط ويبلغ نسبة التعمين فيها حاليا 76 بالمائة. وقد حققت الشركة نجاحات متتالية في مجال عملها وساهمت في إيجاد العديد من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل كما عملت على تدريب وتأهيل الكثير من الكوادر الوطنية.