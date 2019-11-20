الأربعاء, 20 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

البنك المركزي العماني يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

البنك المركزي العماني يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

مسقط - الرؤية

اعتمدَ البنكُ المركزيُّ العُماني، أمس، نظامَ إدارة الوثائق الخصوصية المعتمد من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي يشمل مُخطَّطا لتصنيف الوثائق والملفات الخاصة.. ووقَّع الاعتماد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

وتشملُ بنود النظام على مُخطَّط تصنيف الوثائق والملفات الخاصة بالبنك، إضافة لجداول مُدد الاستبقاء، والتي تحدد الفترات الثلاث العمرية لكل نوع من أنواع الوثائق والملفات؛ وهي: المرحلة الجارية، والمرحلة الوسيطة، والمرحلة الأخيرة. وبحسب نظام إدارة الوثائق الخصوصية، سيتمكن البنك المركزي العماني من تنظيم كافة وثائقه وملفاته بالآلية التي أقرها نظام التصنيف، والتي تعتمد على رمز التصنيف وعنوان الوثيقة أو الملف بطريقة موحدة. من جهتها، ستتمكن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من تعزيز الذاكرة الوطنية بالوثائق الخاصة بالبنك المركزي العماني.

من جهته، أكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنَّ اعتماد البنك لنظام إدارة الوثائق الخصوصية من شأنه أن يَرفِد الذاكرة الوطنية العمانية بالعديد من الوثائق الخاصة بتاريخ البنك، والتي ستُسهم في أرشفة الإنجازات المهمة لمسيرته، مشيرا سعادته إلى أنَّ البنك المركزي العماني سيعمل على تأهيل موظفيه لتنفيذ متطلبات نظام إدارة الوثائق الخصوصية؛ من خلال تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا النظام الوطني.

وعبَّر سَعَادة الدُّكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، عن سعادته باعتماد البنك المركزي العماني لنظام إدارة الوثائق الخصوصية، والذي يأتي استكمالا لجهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز تشغيل النظام من مؤسسات الدولة، وأيضا لإثراء الذاكرة الوطنية بإنجازات عصر النهضة المباركة في مختلف قطاعات العمل كلا في مجاله واختصاصه، مشيدا بدور العاملين في المؤسستين لتحقيق المراحل المتقدمة من هذا المشروع الوطني المشترك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أبريل 2017

مجلس المناقصات يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

المزيد

30 أكتوبر 2017

معهد القضاء يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

المزيد

07 أكتوبر 2015

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية

المزيد

22 سبتمبر 2015

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية وجداول مدد الاستبقاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السفير الإماراتي: السلطنة تخطو واثقة نحو المزيد من التنمية في عهد صاحب الجلالة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزارة التربية والتعليم تحتفي بالذكرى السنوية الـ36 لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة

المحليات - تعليم

تعطل معظم الإشارات المرورية في مسقط

المحليات - أخبار

مجلس الدولة يستحدث لجنة لـ"التقنية والابتكار"

عمان - الدولة والشورى

تنبيه رسمي من غزارة الأمطار على محافظات السلطنة الشمالية

المحليات - أخبار

تحذيرات من ارتفاع موج البحر.. وتوقعات بأمطار غزيرة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة