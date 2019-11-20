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بقيمة إجمالية 49 ألف ريال عماني

49 فائزا بجوائز "الوفرة" من البنك الأهلي احتفالا بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

49 فائزا بجوائز "الوفرة" من البنك الأهلي احتفالا بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

 

مسقط – الرؤية

احتفل البنك الأهلي بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، مؤكدا مواصلة حرصه على دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات.

وأقيمت الاحتفالية بمبنى المقر الرئيسي للبنك في الوطية وكذلك في جميع الفروع الموزعة بمختلف مناطق السلطنة، وذلك بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية، وموظفي البنك، وجمع من الزبائن. وتضمنت الاحتفالية عددا من الفعاليات والفقرات الشيقة.

وازدان المبنى الرئيسي للبنك بأعلام السلطنة وصور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، -حفظه الله ورعاه-، كما تزين المبنى من الخارج بألوان العلم الوطني بصورة تلفت انتباه العابرين.

وعبر سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك عن سعادته بالاحتفال بالمناسبة الغالية، وقال: يشرفني وجميع منتسبي البنك الأهلي أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وإلى الشعب العماني، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على عُمان وشعبها أعواما عديدة وسنوات مديدة وهي ترفل بثوب من العزة والفخر. 

وأضاف الحاتمي أنَّ ذكرى العيد الوطني تعد فرصة للاحتفاء بالمنجزات، وحشد الطاقات لاستمرار العطاء. وقد حققت السلطنة خلال العقود الخمسة الماضية طفرات كبيرة، وشملت المنجزات كافة المجالات، مؤكداً أن البنك الأهلي كان شريكا حقيقيا في دعم التنمية الشاملة التي شهدتها السلطنة من خلال المساهمة في تمويل تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية الحيوية، علاوة على دعم البنك المتواصل لجهود وخطط الإحلال والتوظيف والتدريب والتأهيل للشباب العماني.

وأكد الحاتمي استمرار البنك في دعم مسيرة التنمية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة، معربًا عن اعتزاز البنك بعلاقة الشراكة الرائدة مع الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة.

وبمناسبة احتفالات السلطنة بذكرى العيد الوطني، أعلن البنك عن 49 فائزا بجوائز إجمالية بلغت قيمتها 49000 ريال عماني، ضمن جوائز حساب الوفرة، وتم الإعلان عنها عبر إذاعتي الوصال وهلا أف في يوم العيد الوطني.

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