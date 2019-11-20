ماذا قال الملك سلمان في خطابه المرتقب

الرياض - الوكالات

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خطاباً ملكياً، في افتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة من دورة مجلس الشورى السابعة، وحدد من خلاله ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

وقال خادم الحرمين الشريفين، إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وأضاف الملك سلمان أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط.

وأكد العاهل السعودي مجددا أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو.

وفيما يتعلق باقتصاد السعودية قال إن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها.

وقال "ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعا".

حرصنا على المضي قدماً في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة".

ولفت خادم الحرمين إلى أن السعودية عازمة على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد، قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكوراً وإناثاً لسوق العمل".

فيما يتعلق بالمرأة قال إن المملكة ستواصل جهودها في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، كما تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.