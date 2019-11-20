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ترامب يهدد الصين

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

ترامب يهدد الصين

 

عواصم - الوكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين حال فشل الاتفاق مع بكين.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض إنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب التجارة التي هزت الأسواق وأضرت بالنمو العالمي، وأضاف ترامب أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة.

وكان نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده ترغب بتوقيع الجزء الأول من اتفاقية التجارة مع الصين، على الرغم من إلغاء اللقاء الذي كان يخطط لعقده بين الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في تشيلي.

وقال جيدلي في بيان مكتوب: "في الوقت الحالي، يبدو أن قمة "أبيك" في تشيلي لن تعقد، ونعتقد، بأن المنظمة ليس لديها مكان بديل في الوقت الحالي. نحن نتوقع معلومات محتملة بخصوص عقدها (القمة) في مكان آخر".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى، السبت الماضي.

وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال.

وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الآخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

 

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