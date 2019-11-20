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تدريب موظفي "كهرباء مزون" على منهجية الإدارة الانسيابية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "كهرباء مزون" على منهجية الإدارة الانسيابية

 

مسقط – الرؤية
تطبق شركة كهرباء مزون منهجية الإدارة الانسيابية (Lean management)، وهي استراتيجية عالمية تبنتها أكثر من مؤسسة بالسلطنة، وأدرجتها شركة كهرباء مزون ضمن استراتيجيتها وخطتها للتطوير.
وتعني منهجية الإدارة الانسيابية من الناحية العملية بكل ما يتعلق بتبسيط العمليات التشغيلية وتجنب الهدر بمختلف مجالاته، وبالتالي إجراء العمل بمجهود أقل وبموارد وتكلفة أقل.
وتواصل كهرباء مزون تطبيق هذه المنهجية في أعمالها ونشرها كثقافة بين موظفيها وأصحاب العلاقة بأعمالها بشكل عام.
وتهدف منهجية الإدارة الانسيابية إلى رفع كفاءة العمليات الإدارية الداخلية بالشركة وإلى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لخدمة المشتركين، وتحسين التكلفة التشغيلية وتعزيز الجودة والحرص على عدم هدر الوقت والموارد.
وجاء تطبيق منهجية الإدارة الانسيابية في شركة كهرباء مزون بهدف التحسين المستمر لنهج الشركة في تبني أفضل الممارسات في أعمالها، حيث تسعى الشركة للحصول على عدة شهادات عالمية في تبني الإدارة الانسيابية سواء في مجالات الصحة والسلامة المهنية أو في عمليات إدارة الأصول أو أمن المعلومات وغيرها من العمليات.
وتدرب كهرباء مزون عددا من المهندسين والموظفين في برنامج الإدارة الانسيابية لتعزيز قدراتهم على إدراك مكامن هدر الوقت والموارد والحرص على تبسيط العمليات التشغيلية كنتيجة لتطبيق البرنامج.

 

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