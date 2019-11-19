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تجمع أكثر من 83 ألف ريال في 6 سنوات

"الموج مسقط" يدعم مبادرة "الجولف من أجل التوحد"

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

"الموج مسقط" يدعم مبادرة "الجولف من أجل التوحد"

 

مسقط – الرؤية

دعم "الموج مسقط" مبادرة "الجولف من أجل التوحد" التي نظمتها جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة للعام السادس على التوالي؛ لتعزيز وعي أفراد المجتمع حول "اضطراب طيف التوحد"، وساهمت الفعالية في جمع تبرعات بلغت أكثر من 83 ألف ريال عماني على مدار السنوات الست الماضية.

ودعمت أكثر من 50 شركة إلى جانب أفراد من مختلف فئات المجتمع هذه المبادرة بتقديم برامج الرعاية والتبرع بالجوائز والقطع التي يمكن بيعها في المزادات. وأقيمت الفعالية الهادفة إلى جمع التبرعات، في ملعب الموج للجولف الحائز على جوائز عديدة، وقدم جميع العاملين في الملعب الدعم لضمان نجاح الفعالية، ووفر الملعب منصّة مميزة لزيادة الوعي حول مرض اضطراب طيف التوحد (ASD).

وقال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية، سيبقى العمل على تشجيع التعليم وتطوير مهارات الأفراد وضمان حياة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة لجميع أفراد المجتمع من أهم أولوياتنا الرئيسية في شركة الموج مسقط. لقد ساهمت مبادرتنا المتميزة "الجولف من أجل التوحد" في جمع تبرعات بأكثر من 15.150 ريال عُماني هذا العام وأكثر من 68,000 ريال عُماني خلال الأعوام الخمسة الماضية، ويفخر الموج مسقط بالمساهمة في تعزيز وعي جميع أفراد المجتمع حول اضطراب طيف التوحد إلى جانب تقديم الدعم للأطفال والبالغين المصابين بهذا النوع من الاضطرابات.

وتساعد التبرعات التي يتم جمعها في الفعالية جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة على تنظيم ورش عمل وبرامج تأهيل إضافة إلى مجموعة من خدمات الدعم للأعداد المتزايدة من الأطفال المصابين بهذا الاضطراب في سلطنة عُمان.

ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة صباح البهلانية، الرئيسة التنفيذية لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة: يمثل وجود شركاء مثل الموج مسقط مسألة غاية في الأهمية في إطار جهودنا المبذولة لتوفير خدمات التدخل المبكر وتقديم الدعم للأطفال وأفراد المجتمع العُماني. ونعتقد أنّ هذه المبادرة الهادفة ستساعدنا على تكثيف جهودنا المشتركة لرفع مستوى الوعي والدعم المقدم للأطفال الذين يعانون من مرض التوحد وإثراء حياة جميع الأشخاص المشاركين في هذا الحدث بالذات.

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