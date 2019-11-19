موظفو بنك مسقط يحتفلون بالعيد الوطني الـ49 المجيد مجددين الولاء للقائد المفدى

◄ الحشار: بنك مسقط أحد منجزات النهضة المباركة.. وعازمون على مواصلة تحقيق الإنجازات

مسقط- الرؤية

على أنغام الفنون الشعبية العُمانية ووسط فرح وبهجة الموظفين بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، شارك بنك مسقط في أفراح السلطنة بهذه المُناسبة الوطنية، حيث نظم البنك يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، بمقره الرئيسي احتفالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية، وذلك بمُشاركة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك الذين يعملون في مُختلف الدوائر والأقسام بالمقر الرئيسي وبمشاركة زبائن البنك.

واشتمل الحفل على تنظيم عدد من الفقرات والفعاليات التي تُعبِّر عن الحب والولاء للقائد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- ولعُمان الحبيبة وسط مُشاركة مُتميزة ورائعة للفرقة الموسيقية الكشفية التابعة للمُديرية العامة للكشافة والمُرشدات التابعة لوزارة التربية والتعليم التي شاركت بالحفل من خلال تقديم مجموعة من المعزوفات الحماسية والوطنية، وشاركت في الحفل فرقة ضواحي الشعبية والتي قدمت بعض المعزوفات التي تُعبِّر عن فرحة العُمانيين ابتهاجاً بالعيد الوطني المجيد واعتزازاً بما تحقق من إنجازات وتقدم في كافة ربوع عُماننا الحبيبة، وضمن الفعاليات الشيِّقة في الحفل قام الفنان عيسى بن حمدون الحارثي برسم لوحة فنية لجلالة السُّلطان المعظم من الخيط وسط متابعة وإعجاب من الحضور، وشاركت فروع بنك مسقط المنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة بهذه المناسبة من خلال احتفاليات مختلفة وذلك بمشاركة زبائن البنك؛ تم خلالها تقديم الحلوى العمانية والتعبير عن فرحة الموظفين والمواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

وقال الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط إنَّ الاحتفال بالعيد الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً ونفتخر بها كعُمانيين، ويشرفني بمناسبة احتفال السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وبالأصالة عن نفسي وعن الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني بهذه المناسبة الجليلة، مُبتهلين إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواماً عديدة وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيدٍ من التَّقدم والرخاء، مُجددين الولاء والعرفان لجلالة السلطان بأن نستمر على خطى جلالته ونهجه النيِّر لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والنماء لبلادنا الحبيبة عُمان تحت ظل قيادته الحكيمة. وأعرب الحشار عن سعادته واعتزازه بكل ما تحقق من نجاحات وإنجازات طوال مسيرة النهضة المباركة والتي شملت كافة القطاعات والمجالات، معاهداً جلالته بمواصلة العمل بكل جدٍ واجتهاد من أجل تحقيق المزيد من التَّقدم والنمو كلٌ حسب مجاله وعمله، من أجل رفعة وتقدم بلادنا عُمان وكل عام والجميع بخير.

ويمثل بنك مسقط أحد منجزات النهضة المُباركة؛ حيث ساهم طوال السنوات الماضية وبشكل كبير في إنجاح خطط الحكومة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والمشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية وغيرها من الفعاليات، ويسهم البنك بدور كبير في مجالات مُتعددة؛ من بينها توفير فرص العمل للشباب العماني؛ حيث وصل عدد الموظفين في البنك إلى 3731 موظفاً بينهم 3534 موظفاً عُمانياً بنسبة تعمين حوالي 95%، يعلمون في مختلف المجالات والدوائر وأقسام البنك، وحقق بنك مسقط نجاحات بارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من المُبادرات والبرامج المستدامة التي استفاد منها العديد من المواطنين في مختلف محافظات السلطنة.

وضمن احتفالات بنك مسقط بمُناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، تمَّ إجراء السحب على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار وعددها 49 جائزة مالية قيمة كل جائزة 3000 ريال موزعة على كافة محافظات وولايات السلطنة بمجموع جوائز قيمتها 147 ألف ريال عُماني.

وتعبيراً عن فرحة موظفي بنك مسقط بهذه المناسبة الوطنية، فقد توشح المقر الرئيسي بصور جلالة السُّلطان المعظم- أيده الله- وأعلام السلطنة ليتحول المقر الرئيسي لبانورما وطنية شارك فيها زبائن البنك والجمهور الذين شاركوا البنك هذه الاحتفالية الوطنية.

وتزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، أطلق بنك مسقط هاشتاج (وسم) العيد الوطني لهذا العام (#نجدد_العهد) والذي حقق تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، وتمَّ إطلاق مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك في انستجرام وتويتر لنشر الهاشتاج وعلى المُشارك مشاركة كلمات في حب الوطن.