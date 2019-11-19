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في سطور.. تعرف على السيرة الذاتية للراحل سلطان بن زايد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:20 م بتوقيت مسقط

في سطور.. تعرف على السيرة الذاتية للراحل سلطان بن زايد

 

أبوظبي – الوكالات

توفى أمس الثلاثاء، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس.

المغفور له من مواليد أبوظبي عام 1955م، وتلقى تعليمه الأولي في العين وأبوظبي وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 م من كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شغل منصب رئيس دائرة الاشغال في حكومة أبوظبي، وقائد عام القوات المسلحة، ونائب قائد قوات دفاع أبوظبي وقائد للمنطقة العسكرية الغربية .

وكان يعتبر من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبها، حيث شغل رئيس نادي تراث الإمارات وكان يتابعه ويهتم به اهتماماً خاصاً. وشغل رئيس مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام .

كما تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى غاية 1981.

وشغل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان العديد من المناصب الأخرى ، منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار ، والأندية الرياضية والدوائر .

وامتدت هوايات الشيخ سلطان بن زايد إلى رياضة الصيد بالصقور، وأعطى سموه "رحمه الله" الفروسية أهمية بالغة حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة، كما كان له مكتبة خاصة عامرة بأمهات الكتب ونصوص التراث .

وفي 2009/08/28 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحاديا بتعيين الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثلا لصاحب السمو رئيس الدولة. وتولى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المهام التي يكلفه بها صاحب السمو رئيس الدولة سواء داخل الدولة أو خارجها حتى وافته المنية.

 

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