معـراجُ السـلام

وسام العاني| العراق
يَـزهو المدادُ وأحرفــي تتكـلّمُ
وتضيءُ في ليلِ القصيدةِ أنجُمُ
//
فتحتْ بـساتينُ المجازِ دروبَها
لِـتَـمُـرَّ أُغنيةٌ ويلثِمَ مُغرمُ
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لِـعُمانَ تــفـترشُ البلاغةُ سحرَها
حقلاً من الناياتِ والمعنى فَــمُ
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لِـعُـمانَ تحتشدُ القصـائدُ دهشةً
والأغـنياتُ بـذكـرِها تتَـرنَّـمُ
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من شـرفـةِ التأريخِ يهـطـلُ وجهُها
حسـناً فـيزهـرُ في المرايا مـوسـمُ
//
تـزدانُ يا قمرَ الخليجِ حروفُـنا
إنْ لاحَ لِـسْـمِكِ في القصيـدةِ مَعْـلَمُ
//
كالضوءِ تـنثالُ القوافي أنهراَ
الشِعـرُ فـي شــطآنِها يتـيمّـمُ
//
أرضٌ أمامَ سخـائِها وقفَ النَدى
طفلاً ومـن إيثارِها يتعـلّمُ
//
نثـرَ الزمانُ عبيرَها فـتـساقطتْ
فرحاً على شَفَةِ المواجـعِ يُرسمُ
//
وتـنـفـستْ رئةُ المكارمِ عـطـرَها
فعُــمانُ من كلِّ المكارمِ أكـرمُ
//
مَلئتْ تراتيلُ السـماحةِ قـلبَها
بالحبِّ تبتـدأُ الوصالَ وتَـخـتِمُ
//
تعدو لِضفّةِ حُلمِها فوق الخناجرِ
والسـلامُ من الجروحِ يبـرعِمُ
//
فخرُ العُمانييـنَ أَنَّ عُمانَـهمْ
للصاعدينَ إلــى المـحبةِ سُلّمُ
//
وهجُ الأصالةِ في بريقِ سمارِهم
لمْ يُنسهـمْ ثوبُ الحداثةِ منْ هُمُ
//
خمسونَ عاماً والنفوسُ عزيـزةٌ
نحو الضياءِ بهـمةٍ تـتَـقـدّمُ
//
خمسونَ عاماً والشموسُ على الدروبِ
تـخيـطُ ظلَّ الأمـنياتِ وتُـلهـمُ
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شطبتْ ليالي الحزنِ من أحلامِها
والخوفُ فـي أعـمـاقِها يتهـدّمُ
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خـمـسونَ أغـنـيـةً تزفُّ المـجدَ
لحناً بعد لحنٍ والمدى يترنّمُ
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للكبرياءِ مـثابةٌ عـنوانُها
(عِزُّ البلادِ بأهلِها يتَحـتّـمُ)
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بِكَرامةِ الإنسانِ، ما دامـتْ بهِ
نفـسٌ تتوقُ إلى العـلاءِ وتحـلُمُ
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عـربيةٌ وبها النخيـلُ قصيـدةٌ
فوق اشتياقِ الأرضِ زهـواً تُـنظمُ
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نبَتَ الشموخُ على صدورِ جبالِها
والعـزُّ في هاماتِها يَـتوسّـمُ
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يا دعـوةً نــثـرَ النبيُّ طـيوبـَها
حاشا يُضامُ على ترابكِ مُسلمُ
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يـا توأمَ البحرِ الذي بــضـفـافِ
عيـنيكِ الحِسانِ مُعـلّــقٌ ومُتيّـــمُ
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مُدّي يديكِ إلى المُـحـبِّ فـقلبُهُ
دَنفٌ، وأحـوالُ الهوى لاتـرحمُ
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السومريُّ إلى (مُجانِكِ) ظامــيءٌ
و(لُبـانُ) أرضكِ يا كريـمةُ زمـزمُ
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لم أقترفْ بعد العـراقِ مـحبـةً
إلا إليـكِ فتسلمينَ ويَـسلمُ