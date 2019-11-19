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معـراجُ السـلام

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

معـراجُ السـلام

 

وسام العاني| العراق

 

يَـزهو المدادُ وأحرفــي تتكـلّمُ

                        وتضيءُ في ليلِ القصيدةِ أنجُمُ

//

فتحتْ بـساتينُ المجازِ دروبَها

                             لِـتَـمُـرَّ أُغنيةٌ ويلثِمَ مُغرمُ

//

لِـعُمانَ تــفـترشُ البلاغةُ سحرَها

                        حقلاً من الناياتِ والمعنى فَــمُ

//

لِـعُـمانَ تحتشدُ القصـائدُ دهشةً

                         والأغـنياتُ بـذكـرِها تتَـرنَّـمُ

//

من شـرفـةِ التأريخِ يهـطـلُ وجهُها

                 حسـناً فـيزهـرُ في المرايا مـوسـمُ

//

تـزدانُ يا قمرَ الخليجِ حروفُـنا

                إنْ لاحَ لِـسْـمِكِ في القصيـدةِ مَعْـلَمُ

//

كالضوءِ تـنثالُ القوافي أنهراَ

                      الشِعـرُ فـي شــطآنِها يتـيمّـمُ

//

أرضٌ أمامَ سخـائِها وقفَ النَدى

                         طفلاً ومـن إيثارِها يتعـلّمُ

//

نثـرَ الزمانُ عبيرَها فـتـساقطتْ

                 فرحاً على شَفَةِ المواجـعِ يُرسمُ

//

وتـنـفـستْ رئةُ المكارمِ عـطـرَها

                  فعُــمانُ من كلِّ المكارمِ أكـرمُ

//

مَلئتْ تراتيلُ السـماحةِ قـلبَها

                  بالحبِّ تبتـدأُ الوصالَ وتَـخـتِمُ

//

تعدو لِضفّةِ حُلمِها فوق الخناجرِ

                    والسـلامُ من الجروحِ يبـرعِمُ

//

فخرُ العُمانييـنَ أَنَّ عُمانَـهمْ

                    للصاعدينَ إلــى المـحبةِ سُلّمُ

//

وهجُ الأصالةِ في بريقِ سمارِهم

                  لمْ يُنسهـمْ ثوبُ الحداثةِ منْ هُمُ

//

خمسونَ عاماً والنفوسُ عزيـزةٌ

                     نحو الضياءِ بهـمةٍ تـتَـقـدّمُ

//

خمسونَ عاماً والشموسُ على الدروبِ

                   تـخيـطُ ظلَّ الأمـنياتِ وتُـلهـمُ

//

شطبتْ ليالي الحزنِ من أحلامِها

                  والخوفُ فـي أعـمـاقِها يتهـدّمُ

//

 خـمـسونَ أغـنـيـةً تزفُّ المـجدَ

                     لحناً بعد لحنٍ والمدى يترنّمُ

//

للكبرياءِ مـثابةٌ عـنوانُها

                      (عِزُّ البلادِ بأهلِها يتَحـتّـمُ)

//

 بِكَرامةِ الإنسانِ، ما دامـتْ بهِ

                   نفـسٌ تتوقُ إلى العـلاءِ وتحـلُمُ

//

عـربيةٌ وبها النخيـلُ قصيـدةٌ

                فوق اشتياقِ الأرضِ زهـواً تُـنظمُ

//

نبَتَ الشموخُ على صدورِ جبالِها

                        والعـزُّ في هاماتِها يَـتوسّـمُ

//

يا دعـوةً نــثـرَ النبيُّ طـيوبـَها

                    حاشا يُضامُ على ترابكِ مُسلمُ

//

يـا توأمَ البحرِ الذي بــضـفـافِ

                  عيـنيكِ الحِسانِ مُعـلّــقٌ ومُتيّـــمُ

//

مُدّي يديكِ إلى المُـحـبِّ فـقلبُهُ

                   دَنفٌ، وأحـوالُ الهوى لاتـرحمُ

//

السومريُّ إلى (مُجانِكِ) ظامــيءٌ

                و(لُبـانُ) أرضكِ يا كريـمةُ زمـزمُ

//

 لم أقترفْ بعد العـراقِ مـحبـةً

                        إلا  إليـكِ فتسلمينَ ويَـسلمُ

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