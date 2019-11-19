معـراجُ السـلام

وسام العاني| العراق

يَـزهو المدادُ وأحرفــي تتكـلّمُ

وتضيءُ في ليلِ القصيدةِ أنجُمُ

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فتحتْ بـساتينُ المجازِ دروبَها

لِـتَـمُـرَّ أُغنيةٌ ويلثِمَ مُغرمُ

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لِـعُمانَ تــفـترشُ البلاغةُ سحرَها

حقلاً من الناياتِ والمعنى فَــمُ

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لِـعُـمانَ تحتشدُ القصـائدُ دهشةً

والأغـنياتُ بـذكـرِها تتَـرنَّـمُ

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من شـرفـةِ التأريخِ يهـطـلُ وجهُها

حسـناً فـيزهـرُ في المرايا مـوسـمُ

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تـزدانُ يا قمرَ الخليجِ حروفُـنا

إنْ لاحَ لِـسْـمِكِ في القصيـدةِ مَعْـلَمُ

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كالضوءِ تـنثالُ القوافي أنهراَ

الشِعـرُ فـي شــطآنِها يتـيمّـمُ

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أرضٌ أمامَ سخـائِها وقفَ النَدى

طفلاً ومـن إيثارِها يتعـلّمُ

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نثـرَ الزمانُ عبيرَها فـتـساقطتْ

فرحاً على شَفَةِ المواجـعِ يُرسمُ

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وتـنـفـستْ رئةُ المكارمِ عـطـرَها

فعُــمانُ من كلِّ المكارمِ أكـرمُ

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مَلئتْ تراتيلُ السـماحةِ قـلبَها

بالحبِّ تبتـدأُ الوصالَ وتَـخـتِمُ

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تعدو لِضفّةِ حُلمِها فوق الخناجرِ

والسـلامُ من الجروحِ يبـرعِمُ

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فخرُ العُمانييـنَ أَنَّ عُمانَـهمْ

للصاعدينَ إلــى المـحبةِ سُلّمُ

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وهجُ الأصالةِ في بريقِ سمارِهم

لمْ يُنسهـمْ ثوبُ الحداثةِ منْ هُمُ

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خمسونَ عاماً والنفوسُ عزيـزةٌ

نحو الضياءِ بهـمةٍ تـتَـقـدّمُ

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خمسونَ عاماً والشموسُ على الدروبِ

تـخيـطُ ظلَّ الأمـنياتِ وتُـلهـمُ

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شطبتْ ليالي الحزنِ من أحلامِها

والخوفُ فـي أعـمـاقِها يتهـدّمُ

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خـمـسونَ أغـنـيـةً تزفُّ المـجدَ

لحناً بعد لحنٍ والمدى يترنّمُ

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للكبرياءِ مـثابةٌ عـنوانُها

(عِزُّ البلادِ بأهلِها يتَحـتّـمُ)

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بِكَرامةِ الإنسانِ، ما دامـتْ بهِ

نفـسٌ تتوقُ إلى العـلاءِ وتحـلُمُ

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عـربيةٌ وبها النخيـلُ قصيـدةٌ

فوق اشتياقِ الأرضِ زهـواً تُـنظمُ

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نبَتَ الشموخُ على صدورِ جبالِها

والعـزُّ في هاماتِها يَـتوسّـمُ

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يا دعـوةً نــثـرَ النبيُّ طـيوبـَها

حاشا يُضامُ على ترابكِ مُسلمُ

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يـا توأمَ البحرِ الذي بــضـفـافِ

عيـنيكِ الحِسانِ مُعـلّــقٌ ومُتيّـــمُ

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مُدّي يديكِ إلى المُـحـبِّ فـقلبُهُ

دَنفٌ، وأحـوالُ الهوى لاتـرحمُ

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السومريُّ إلى (مُجانِكِ) ظامــيءٌ

و(لُبـانُ) أرضكِ يا كريـمةُ زمـزمُ

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لم أقترفْ بعد العـراقِ مـحبـةً

إلا إليـكِ فتسلمينَ ويَـسلمُ