الملحمة القابوسية

محمد عليبة | مصر
صبت كؤوس الحب مسقط ألفة
وتناوبت كأس الولاء صلالة
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أمسى لها قابوس أول عاشق
وهب الربوع الأمن خير كفالة
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أنعم بدار البوسعيد غضافرا
نقشوا على التاريخ دربك حالة
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يا بنت بحر الخالدين ألا انعمي
فالكل يحسن ها هنا استهلاله
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من أدمن المجد التليد سعي له
بدمي بريد أشتهي إيصاله
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سبعون لؤلؤة تغازل جيدها
لتزيح ألف ضلالة و ضلالة
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فيدي سرير الشمس خلوة ناسك
طافت لعين المشتهى جوالة
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ابن الحضارات العظيمة ساكبا
حد إكتفاء الشاربين ثمالة
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قدراا أتيت إليكم متوشحا
عز الذي وهب الإله كماله
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النور خط من الصحيفة حرفها
والصدق زكى يا عمان الحالة
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في جبهة الأشراف وجهگ ساطع
كالطفل مزهو يسوق دلاله
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و معي على آيات نبلك منطق
يسقي العقول دلالة فدلالة
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٠وطنٌ سما بالحبِ خيرِ رسالَـةْ
قُـرَنّ الجلالُ مع الجمالِ مقالـةْ
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متأهبٌ بالسلمِ درعا واقيا
ومُحطِّـمٌ بالعلم كل جهالَـةْ
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يقِظٌ بذاتِ النورِ يغزلُ حلمَهُ
متريثٌ ما أرَّقتْـه عُجالَـةْ
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ألِفَ السماحةَ و البشاشةَ راغبا
وسقى الكرامةَ و الوفاءَ مِثالَةْ
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طاب المربِّي و المربَّى و الذي
يكسو البلاد مهابةً و جلالةْ
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يجنِي الحضارةَ من سواعدِ أمةٍ
شربتْ حليبَ المُترعينَ أصالَـةْ
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يممْ يراعَـكَ نحوَ شطِّ مودةٍ
واطرحْ همومكَ إنّها قتَّـالَـةْ
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مشكاةُ هذا الليلِ وجهُ مرابطٍ
فوق العرينِ مدِثرا أشبالَـهْ
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القلبُ في قلبِ الجنوبِ مرابطٌ
ويدٌ تباركُ بالجمالِ شَمالَـهْ
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وطنٌ أتمَّ البدرِ فيه مناسِكا
وأباحَ روحَ الحالِمين خيالَـهْ
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الشمسُ أختُ العابِرين بأرضِه
والمجدُ يتلو للسَّنا مَوَّالَـهْ
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ركبوا سفينَ الخالِدين فأبحَروا
الزادُ تقوَى و الفضيلةُ هَالَـةْ
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رهطٌ منَ النُـسّاكِ زمرةُ ماجدٍ
ربُّوا على حفظِ العهودِ رجالَـهْ
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عيدٌ أطَـلَّ معَ الحقيقةِ بيِّنَـاً
نورٌ يشعُّ المجدَ، ينشرُ فَـالَهْ
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عهد من الألق المداعب صفحة ال
وجه الذي ... كره الدجى فأزاله
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خمسون إلا واحدا متأهب
عند الشدائد قد أباح حباله
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لو كان ذاك البدر بغية أهله
لأعد جيش الصابرين وناله
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عصفور سلطنة الهداية آمن
و بكل رابية تحج جمالة
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سكن السلام على روابي عزها
لكأن زيتون الصفا أوحى له
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غرس ابن ماجد العظيم شراعه
يهدي شريدا قد اضاع رحاله
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و يد الفراهيدي ترسم نقشها
بحر المجاز غضافرا وغزالة
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في ساحة التاريخ تثبت روحه
لما بدت روح الدنا جفالة
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ساسوا البحار على يقين علومهم
في راية أبت السقوط جلالة