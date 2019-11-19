الملحمة القابوسية

محمد عليبة | مصر

صبت كؤوس الحب مسقط ألفة

وتناوبت كأس الولاء صلالة

***

أمسى لها قابوس أول عاشق

وهب الربوع الأمن خير كفالة

***

أنعم بدار البوسعيد غضافرا

نقشوا على التاريخ دربك حالة

***

يا بنت بحر الخالدين ألا انعمي

فالكل يحسن ها هنا استهلاله

***

من أدمن المجد التليد سعي له

بدمي بريد أشتهي إيصاله

***

سبعون لؤلؤة تغازل جيدها

لتزيح ألف ضلالة و ضلالة

***

فيدي سرير الشمس خلوة ناسك

طافت لعين المشتهى جوالة

***

ابن الحضارات العظيمة ساكبا

حد إكتفاء الشاربين ثمالة

***

قدراا أتيت إليكم متوشحا

عز الذي وهب الإله كماله

***

النور خط من الصحيفة حرفها

والصدق زكى يا عمان الحالة

***

في جبهة الأشراف وجهگ ساطع

كالطفل مزهو يسوق دلاله

***

و معي على آيات نبلك منطق

يسقي العقول دلالة فدلالة

***

٠وطنٌ سما بالحبِ خيرِ رسالَـةْ

قُـرَنّ الجلالُ مع الجمالِ مقالـةْ

***

متأهبٌ بالسلمِ درعا واقيا

ومُحطِّـمٌ بالعلم كل جهالَـةْ

***

يقِظٌ بذاتِ النورِ يغزلُ حلمَهُ

متريثٌ ما أرَّقتْـه عُجالَـةْ

***

ألِفَ السماحةَ و البشاشةَ راغبا

وسقى الكرامةَ و الوفاءَ مِثالَةْ

***

طاب المربِّي و المربَّى و الذي

يكسو البلاد مهابةً و جلالةْ

***

يجنِي الحضارةَ من سواعدِ أمةٍ

شربتْ حليبَ المُترعينَ أصالَـةْ

***

يممْ يراعَـكَ نحوَ شطِّ مودةٍ

واطرحْ همومكَ إنّها قتَّـالَـةْ

***

مشكاةُ هذا الليلِ وجهُ مرابطٍ

فوق العرينِ مدِثرا أشبالَـهْ

***

القلبُ في قلبِ الجنوبِ مرابطٌ

ويدٌ تباركُ بالجمالِ شَمالَـهْ

***

وطنٌ أتمَّ البدرِ فيه مناسِكا

وأباحَ روحَ الحالِمين خيالَـهْ

***

الشمسُ أختُ العابِرين بأرضِه

والمجدُ يتلو للسَّنا مَوَّالَـهْ

***

ركبوا سفينَ الخالِدين فأبحَروا

الزادُ تقوَى و الفضيلةُ هَالَـةْ

***

رهطٌ منَ النُـسّاكِ زمرةُ ماجدٍ

ربُّوا على حفظِ العهودِ رجالَـهْ

***

عيدٌ أطَـلَّ معَ الحقيقةِ بيِّنَـاً

نورٌ يشعُّ المجدَ، ينشرُ فَـالَهْ

***

عهد من الألق المداعب صفحة ال

وجه الذي ... كره الدجى فأزاله

***

خمسون إلا واحدا متأهب

عند الشدائد قد أباح حباله

***

لو كان ذاك البدر بغية أهله

لأعد جيش الصابرين وناله

***

عصفور سلطنة الهداية آمن

و بكل رابية تحج جمالة

***

سكن السلام على روابي عزها

لكأن زيتون الصفا أوحى له

***

غرس ابن ماجد العظيم شراعه

يهدي شريدا قد اضاع رحاله

***

و يد الفراهيدي ترسم نقشها

بحر المجاز غضافرا وغزالة

***

في ساحة التاريخ تثبت روحه

لما بدت روح الدنا جفالة

***

ساسوا البحار على يقين علومهم

في راية أبت السقوط جلالة