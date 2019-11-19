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الملحمة القابوسية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

الملحمة القابوسية

 

محمد عليبة | مصر

 

 

صبت كؤوس الحب مسقط ألفة

                               وتناوبت كأس الولاء صلالة

***

أمسى لها قابوس أول عاشق

                            وهب الربوع الأمن خير كفالة

***

أنعم بدار البوسعيد غضافرا

                             نقشوا على التاريخ دربك حالة

***

يا بنت بحر الخالدين ألا انعمي

                               فالكل يحسن ها هنا استهلاله

***

من أدمن المجد التليد سعي له

                                  بدمي بريد أشتهي إيصاله

***

سبعون لؤلؤة تغازل جيدها

                                لتزيح ألف ضلالة و ضلالة

***

فيدي سرير الشمس خلوة ناسك

                                 طافت لعين المشتهى جوالة

***

ابن الحضارات العظيمة ساكبا

                                    حد إكتفاء الشاربين ثمالة

***

قدراا أتيت إليكم متوشحا

                               عز الذي وهب الإله كماله

***

النور خط من الصحيفة حرفها

                           والصدق زكى يا عمان الحالة

***

 

في جبهة الأشراف وجهگ ساطع

                             كالطفل مزهو يسوق دلاله

***

و معي على  آيات نبلك منطق

                              يسقي العقول دلالة فدلالة

***

٠وطنٌ سما بالحبِ خيرِ رسالَـةْ

                         قُـرَنّ الجلالُ مع الجمالِ مقالـةْ

***

متأهبٌ بالسلمِ درعا واقيا

                               ومُحطِّـمٌ بالعلم كل جهالَـةْ

***

يقِظٌ بذاتِ النورِ يغزلُ حلمَهُ

                                متريثٌ ما أرَّقتْـه عُجالَـةْ

***

ألِفَ السماحةَ و البشاشةَ راغبا

                           وسقى الكرامةَ و الوفاءَ مِثالَةْ

***

طاب المربِّي و المربَّى و الذي

                              يكسو البلاد مهابةً و جلالةْ

***

يجنِي الحضارةَ من سواعدِ أمةٍ

                            شربتْ حليبَ المُترعينَ أصالَـةْ

***

يممْ يراعَـكَ نحوَ شطِّ مودةٍ

                               واطرحْ همومكَ إنّها قتَّـالَـةْ

***

مشكاةُ هذا الليلِ وجهُ مرابطٍ

                                فوق العرينِ مدِثرا أشبالَـهْ

***

القلبُ في قلبِ الجنوبِ مرابطٌ

                               ويدٌ تباركُ بالجمالِ شَمالَـهْ

***

وطنٌ أتمَّ البدرِ فيه مناسِكا

                            وأباحَ روحَ الحالِمين خيالَـهْ

***

الشمسُ أختُ العابِرين بأرضِه

                                والمجدُ يتلو للسَّنا مَوَّالَـهْ

***

ركبوا سفينَ الخالِدين فأبحَروا

                           الزادُ تقوَى و الفضيلةُ هَالَـةْ

***

رهطٌ منَ النُـسّاكِ زمرةُ ماجدٍ

                         ربُّوا على حفظِ العهودِ رجالَـهْ

***

عيدٌ أطَـلَّ معَ الحقيقةِ بيِّنَـاً

                            نورٌ يشعُّ المجدَ، ينشرُ فَـالَهْ

***

عهد من الألق المداعب صفحة ال

                      وجه الذي ... كره الدجى فأزاله

***

خمسون إلا واحدا متأهب

                              عند الشدائد قد أباح حباله

***

لو كان ذاك البدر بغية أهله

                             لأعد جيش الصابرين وناله

***

عصفور سلطنة الهداية آمن

                               و بكل رابية تحج جمالة

***

سكن السلام على روابي عزها

                           لكأن زيتون الصفا أوحى له

***

غرس ابن ماجد العظيم شراعه

                          يهدي شريدا قد اضاع رحاله

***

و يد الفراهيدي ترسم نقشها

                         بحر المجاز غضافرا وغزالة

***

في ساحة التاريخ تثبت روحه

                              لما بدت روح الدنا جفالة

***

ساسوا البحار على يقين علومهم

                           في راية أبت السقوط جلالة

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