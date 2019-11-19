الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تيهي عمان

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

تيهي عمان

 

عامر بن محمد بن عامر العيسري| جامعة السلطان قابوس

بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

 

تيـهـي عـمـان فتـاج الـمـجـد غـايـتـه

                                       يـسمـو بكم ويبـاهي أشرف الأمم

//
عمان صيت صدى الأصقاع يصدقه

                                       نصـر  تصافحـه من كف معتصم

//
عمان روح رواق الــريــح يـرفـلهـا  

                                       فترسم الحب رحبا رف في الرحم

//
عمان سـعــد ســلام ســال سـلـسـلـه   

                                     عـلى البـسيـطـة في إحساس مبتسم

//
مـهـمـا نـعـد غـزيـرا مـن مـنـاقـبـها 

                                       فـلـن نــوفـيــهـا بـالـشـعـر والكـلم

//
قابوس أنــتـجـهـا مـن در حـكـمـتـه 

                                    حـتـى غـدت قـبـلـة للعرب والعجم

//
قابوس أشــربـهـا حـبـا بــخــافــقــه

                                      ودام يـغــدقـهـا بالـمـجـد و الـكرم

//
قابوس أكــسـبـهـا عـلـمـا ومـنـزلــة

                                      فـأصبـحت مثـلا في العزم والهمم

 //
فـحـب قابوس نــبـض القـلب يشـهده   

                                     من كل فرد بهذي الأرض في شمم

//
حــق لـنـا نـحـتفـي بـالـعـيـد  فرحتنا

                                      عـرس تـجـمـل بـالـزيـنـات والعلم

//
نزجي التهاني إلى السلطان في فرح

                                        نـدعـو لــه بـدوام الـسـعـد والنـعم

//
و هـمسـنـا بالـتـهـانـي الكـل يـشـمـله

                                         لـنـنـثـر الـحـب غـيـثا وافـر الديـم


           

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2015

"كليّة عمان" تُنظّم فعالية "المحافظة على البيئة والسياحة المستدامة في عمان"

المزيد

04 أبريل 2016

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يستضيف النسخة المقبلة من "إنفرا عمان"

المزيد

09 نوفمبر 2015

"نفط عمان" تتوج ضمن قائمة "أفضل 20 شركة في عمان" تقديرا لخدماتها المتميزة

المزيد

06 أبريل 2015

"تنمية نفط عمان" تجدد شراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لـ3 سنوات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

طابع تذكاري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد يحتفي بطريق الباطنة السريع

المحليات - أخبار

رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم: السلطنة شهدت إنجازات ضخمة حققت للسلطنة سمعة دولية مرموقة

المحليات - أخبار

التربية والتعليم تسترجع الموروث العماني والهوية الوطنية في احتفالها بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المحليات - تعليم

"القوى العاملة" تواصل دعم استقرار العمالة الوطنية وتنفيذ برامج التطوير والتأهيل

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني المجيد في قاعدة سعيد بن سلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة