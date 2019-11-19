عامر بن محمد بن عامر العيسري| جامعة السلطان قابوس

بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

تيـهـي عـمـان فتـاج الـمـجـد غـايـتـه

يـسمـو بكم ويبـاهي أشرف الأمم

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عمان صيت صدى الأصقاع يصدقه

نصـر تصافحـه من كف معتصم

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عمان روح رواق الــريــح يـرفـلهـا

فترسم الحب رحبا رف في الرحم

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عمان سـعــد ســلام ســال سـلـسـلـه

عـلى البـسيـطـة في إحساس مبتسم

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مـهـمـا نـعـد غـزيـرا مـن مـنـاقـبـها

فـلـن نــوفـيــهـا بـالـشـعـر والكـلم

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قابوس أنــتـجـهـا مـن در حـكـمـتـه

حـتـى غـدت قـبـلـة للعرب والعجم

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قابوس أشــربـهـا حـبـا بــخــافــقــه

ودام يـغــدقـهـا بالـمـجـد و الـكرم

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قابوس أكــسـبـهـا عـلـمـا ومـنـزلــة

فـأصبـحت مثـلا في العزم والهمم

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فـحـب قابوس نــبـض القـلب يشـهده

من كل فرد بهذي الأرض في شمم

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حــق لـنـا نـحـتفـي بـالـعـيـد فرحتنا

عـرس تـجـمـل بـالـزيـنـات والعلم

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نزجي التهاني إلى السلطان في فرح

نـدعـو لــه بـدوام الـسـعـد والنـعم

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و هـمسـنـا بالـتـهـانـي الكـل يـشـمـله

لـنـنـثـر الـحـب غـيـثا وافـر الديـم



