عامر بن محمد بن عامر العيسري| جامعة السلطان قابوس
بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد
تيـهـي عـمـان فتـاج الـمـجـد غـايـتـه
يـسمـو بكم ويبـاهي أشرف الأمم
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عمان صيت صدى الأصقاع يصدقه
نصـر تصافحـه من كف معتصم
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عمان روح رواق الــريــح يـرفـلهـا
فترسم الحب رحبا رف في الرحم
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عمان سـعــد ســلام ســال سـلـسـلـه
عـلى البـسيـطـة في إحساس مبتسم
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مـهـمـا نـعـد غـزيـرا مـن مـنـاقـبـها
فـلـن نــوفـيــهـا بـالـشـعـر والكـلم
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قابوس أنــتـجـهـا مـن در حـكـمـتـه
حـتـى غـدت قـبـلـة للعرب والعجم
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قابوس أشــربـهـا حـبـا بــخــافــقــه
ودام يـغــدقـهـا بالـمـجـد و الـكرم
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قابوس أكــسـبـهـا عـلـمـا ومـنـزلــة
فـأصبـحت مثـلا في العزم والهمم
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فـحـب قابوس نــبـض القـلب يشـهده
من كل فرد بهذي الأرض في شمم
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حــق لـنـا نـحـتفـي بـالـعـيـد فرحتنا
عـرس تـجـمـل بـالـزيـنـات والعلم
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نزجي التهاني إلى السلطان في فرح
نـدعـو لــه بـدوام الـسـعـد والنـعم
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و هـمسـنـا بالـتـهـانـي الكـل يـشـمـله
لـنـنـثـر الـحـب غـيـثا وافـر الديـم