د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

(1)

ستبقى عمـانُ منارَ الهدى

ومهـداً رحيباً لخيـرِ الأُممْ

سمَوْنا لأجلِ عُـلاها يداً

وسرْنا لأجلِ مُناهـا قَــدَمْ

سنحيـا لهـا أوفياءَ كما

يَحـقُّ لها أن تنـــالَ الذِّممْ

حُماةُ المكاسِبِ في وَحْـــدَةٍ

مضينــا كشعبٍ لقصدٍ أَهَمْ

تمرُّ الخطوبُ فمـا وقْعُهَـــا

علينـا سوى ما يقوِّي الهِممْ

لأنَّا انتسبنــا لمجـدٍ له

صفاتُ الأمــاجدِ منذُ القِدمْ

***

(2)

هي الأَخْلاقُ تَرْفَعُ شَأْنَ قَوْمٍ

هي الأَخْلاقُ رِفْعَةُ كُلَّ حُرِّ

تَقِيْهِ في النَّـــــوائِبِ وَقْعَ ضُرِّ

//

فما يُكسي الشَّريفَ رداءَ عِرْضٍ

سوى الخُلُقِ النَّبيلِ كِسَاءَ طُهْرِ

//

يُعَظِّمُ شأنهُ في أَيِّ حالٍ

نعيمَ رَفَاهَةٍ، أَمْ بُؤْسَ فَقْرِ

//

وما كَسَبَ الرُّقيَّ ثَريَّ مالٍ

ولا أَعْــــلاهُ من جاهٍ لِفَخْرِ

//

سوى ما كانَ من خُلُقٍ رَفِيْعٍ

يُزكيِّ طِيبهُ في كلِّ ذِكْرِ

//

وما الوردُ الشَّذيُّ إِذا تثنَّى

وضَوَّعَ في البِطاحِ زَكيَّ نَشرِ

//

سوى نَدِّ الخلوقِ يَنُفُّ طِيباً

وينفحُ للورى أَعْطارَ زَهْرِ

//

هي الأخلاقُ تَنْضَحُ ماءَ فَضْلٍ

ليَجْني حاصداً من خيرِ بذرِ

//

فإِنْ عَظُمَتْ بِكَ الأَخْلاقُ فاعلم

بأنكَ قد نَعِمْتَ بخيرِ وَفْرِ

//

وأنَّكَ هانئاً ما عِشْتَ دَهْراً

يَحِفُّكَ بالكرامةِ يُسرَ أمرِ

//

يصونُ المرءُ أَعْراضاً ويُزْكِي

عُروقاً، مَا أَجَلَّ مَقَامَ قَدْرِ

//

هي الأَخْلاقُ تَرْفَعُ شَأْنَ قَوْمٍ

وَتُلْقِيهِمْ إِذا سَاءَتْ لطمرِ

//

فكنْ عَلَماً بما تُعْلِيْكَ نَفْسٌ

أَمِنْتَ العَيْشَ في سِرٍّ وَجَهْرِ