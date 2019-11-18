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الكشف عن سبب اعتذار جابر الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الكويتية

الإثنين 18 نوفمبر 2019 04:43 م بتوقيت مسقط

الكشف عن سبب اعتذار جابر الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الكويتية

الكويت - الوكالات

قدم جابر المبارك الصباح، اليوم الاثنين، اعتذاره لأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح، عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأرجع جابر الصباح سبب اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة "للافتراءات والادعاءات التي طالته على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، وقال: "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعا.. أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني".

ويأتي ذلك بعد ساعات من صدور أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير البلاد سيوجه كلمة إلى الأمة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

كما أمر الأمير صباح الأحمد الصباح اليوم الاثنين بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وكان جابر المبارك قد تقدم باستقالة الحكومة في 14 نوفمبر الجاري إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.

 

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