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مطارات أبوظبي تحتفل بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

الإثنين 18 نوفمبر 2019 03:06 م بتوقيت مسقط

مطارات أبوظبي تحتفل بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

أبوظبي – الوكالات

احتفت مطارات أبوظبي اليوم الاثنين بالعيد الوطني المجيد الـ 49، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، في مطار أبوظبي الدولي عبر تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية المستوحاة من التراث العماني الأصيل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية المشغلة بين مدينتي أبوظبي ومسقط.

وقدم موظفو مطارات أبوظبي للمسافرين القادمين والمغادرين على متن "الاتحاد للطيران" و"الطيران العُماني" و"طيران السلام"، القهوة العربية والحلوى العمانية التقليدية.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان علاقات أخوّة متينة، وبمناسبة العيد الوطني العماني نتقدم بالتهاني إلى أشقائنا العمانيين ونحتفي معهم من خلال ضيافتنا العربية المتميزة".

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