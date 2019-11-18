قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بكاليفورنيا

كاليفورنيا - الوكالات

أصيب 9 أشخاص على الأقل، بينهم قتلى، جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت شرطة المدينة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم قتلى، وبعض الجرحى حالتهم حرجة، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحري والبحث عن الجاني.