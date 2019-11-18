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حاشية على معلقات وادي السحتن

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

حاشية على معلقات وادي السحتن

 

على بن موسى بن قسور العامري| سلطنة عمان

 

حدق بعينيك هذا الجمع يلتأم

                                    الشعر والحب والاحباب النغم

//

على ضفاف الوفى شيدت قافية

                                    حتى تزاحمت الأبيات تنسجم

//

والروح تسكن في قصر حجارته

                                   لآلى الشعر فلتزهو قصورهم

//

غرد وغن فللأشعار نشوتها

                                وفي خيالك صدق وصله رحم

//

واعزف على الجمع ألحانا وأغنية

                              ما بين أوتارها الاشعار والحكم

//

أني ركبت سفين الشعر يدفعني

                            صدق الشعور وشوق ليس يكتتم

//

الحرف أمطرني والنخل ألهمني

                             والحب أجمل ما يسمو به الكلم

//

يا ساكن القلب يامن جئت تبعثنا

                        في محشر الشعر جاء الطفل والهرم

//

لما دعوت الى جمع هنا انتبهت

                                   إلى خطاك قلوب الناس كلهم

//

قد حدثتنا ركاب الخير قاطبة

                                    بأن ركبك بالخيرات متسم

//

النور في فكرك الوهاج مؤتلق

                                هذا الهمام سخي طبعه الكرم

//

ما بين كفيك أشعار معتقة

                           يكاد ينطـــق مــن تقبـــيلها القــلم

//

أراك والشعر فانوسان قد ظهرا

                      خيط من الشمس حتى انزاحت الظلم

//

يامن سما وارتقى شأوا ومرتبة

                             بنيت مجدا عظيما ليس ينهدم

//

غصن ومن مثل غصن في كرامته

                     غصن ومن مثل غصن حين يبتسم

//

ذاك الذي تعرف العلياء قامته

                          والدار يعرفه والعرب والعجم

//

يا وادي الحسن هل للحسن من قبل

                        تهيم في داخلي عشقا وترتسم

//

يا وادي الحب هل في الحب متسع

                     أعيش فيه ليحلو الناي والنغم

//

وادي الغرام أيا من في عذوبته

                 روض الجمال يغني فوقها الشبم

//

قد أيقن الدهر أن العز في بلد

              يا "سحتن" الخير يا رستاق يا حرم

 

ترنو إليك شعوب الارض ذاهلة

                     وتشرئب الى أعلامك الأمم

//

هم اللوامع أفذاذ عباقرة

                فإن سروا يتهادى الكل خطوهم

//

هم سجلو في كتاب الخلد ملحمة

               أهل المكارم هم أهل الصفاء هم

//

ختمت شعري وقلبي ملؤه فرح

                (بآل عبرة) حيث الجود والكرم

........

هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019

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