حاشية على معلقات وادي السحتن

على بن موسى بن قسور العامري| سلطنة عمان
حدق بعينيك هذا الجمع يلتأم
الشعر والحب والاحباب النغم
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على ضفاف الوفى شيدت قافية
حتى تزاحمت الأبيات تنسجم
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والروح تسكن في قصر حجارته
لآلى الشعر فلتزهو قصورهم
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غرد وغن فللأشعار نشوتها
وفي خيالك صدق وصله رحم
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واعزف على الجمع ألحانا وأغنية
ما بين أوتارها الاشعار والحكم
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أني ركبت سفين الشعر يدفعني
صدق الشعور وشوق ليس يكتتم
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الحرف أمطرني والنخل ألهمني
والحب أجمل ما يسمو به الكلم
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يا ساكن القلب يامن جئت تبعثنا
في محشر الشعر جاء الطفل والهرم
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لما دعوت الى جمع هنا انتبهت
إلى خطاك قلوب الناس كلهم
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قد حدثتنا ركاب الخير قاطبة
بأن ركبك بالخيرات متسم
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النور في فكرك الوهاج مؤتلق
هذا الهمام سخي طبعه الكرم
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ما بين كفيك أشعار معتقة
يكاد ينطـــق مــن تقبـــيلها القــلم
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أراك والشعر فانوسان قد ظهرا
خيط من الشمس حتى انزاحت الظلم
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يامن سما وارتقى شأوا ومرتبة
بنيت مجدا عظيما ليس ينهدم
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غصن ومن مثل غصن في كرامته
غصن ومن مثل غصن حين يبتسم
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ذاك الذي تعرف العلياء قامته
والدار يعرفه والعرب والعجم
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يا وادي الحسن هل للحسن من قبل
تهيم في داخلي عشقا وترتسم
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يا وادي الحب هل في الحب متسع
أعيش فيه ليحلو الناي والنغم
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وادي الغرام أيا من في عذوبته
روض الجمال يغني فوقها الشبم
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قد أيقن الدهر أن العز في بلد
يا "سحتن" الخير يا رستاق يا حرم
ترنو إليك شعوب الارض ذاهلة
وتشرئب الى أعلامك الأمم
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هم اللوامع أفذاذ عباقرة
فإن سروا يتهادى الكل خطوهم
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هم سجلو في كتاب الخلد ملحمة
أهل المكارم هم أهل الصفاء هم
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ختمت شعري وقلبي ملؤه فرح
(بآل عبرة) حيث الجود والكرم
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هامش:
قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019