حاشية على معلقات وادي السحتن

على بن موسى بن قسور العامري| سلطنة عمان

حدق بعينيك هذا الجمع يلتأم

الشعر والحب والاحباب النغم

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على ضفاف الوفى شيدت قافية

حتى تزاحمت الأبيات تنسجم

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والروح تسكن في قصر حجارته

لآلى الشعر فلتزهو قصورهم

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غرد وغن فللأشعار نشوتها

وفي خيالك صدق وصله رحم

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واعزف على الجمع ألحانا وأغنية

ما بين أوتارها الاشعار والحكم

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أني ركبت سفين الشعر يدفعني

صدق الشعور وشوق ليس يكتتم

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الحرف أمطرني والنخل ألهمني

والحب أجمل ما يسمو به الكلم

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يا ساكن القلب يامن جئت تبعثنا

في محشر الشعر جاء الطفل والهرم

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لما دعوت الى جمع هنا انتبهت

إلى خطاك قلوب الناس كلهم

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قد حدثتنا ركاب الخير قاطبة

بأن ركبك بالخيرات متسم

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النور في فكرك الوهاج مؤتلق

هذا الهمام سخي طبعه الكرم

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ما بين كفيك أشعار معتقة

يكاد ينطـــق مــن تقبـــيلها القــلم

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أراك والشعر فانوسان قد ظهرا

خيط من الشمس حتى انزاحت الظلم

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يامن سما وارتقى شأوا ومرتبة

بنيت مجدا عظيما ليس ينهدم

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غصن ومن مثل غصن في كرامته

غصن ومن مثل غصن حين يبتسم

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ذاك الذي تعرف العلياء قامته

والدار يعرفه والعرب والعجم

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يا وادي الحسن هل للحسن من قبل

تهيم في داخلي عشقا وترتسم

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يا وادي الحب هل في الحب متسع

أعيش فيه ليحلو الناي والنغم

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وادي الغرام أيا من في عذوبته

روض الجمال يغني فوقها الشبم

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قد أيقن الدهر أن العز في بلد

يا "سحتن" الخير يا رستاق يا حرم

ترنو إليك شعوب الارض ذاهلة

وتشرئب الى أعلامك الأمم

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هم اللوامع أفذاذ عباقرة

فإن سروا يتهادى الكل خطوهم

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هم سجلو في كتاب الخلد ملحمة

أهل المكارم هم أهل الصفاء هم

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ختمت شعري وقلبي ملؤه فرح

(بآل عبرة) حيث الجود والكرم

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هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019