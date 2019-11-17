الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بتكلفة 10 ملايين دولار للمرحلة الأولى

توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "ميناء خزائن البري" بشراكة بين القطاعين العام والخاص

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "ميناء خزائن البري" بشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

- الفطيسي: يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية مع ائتلاف يضم 3 من الشركات اللوجيستية الرائدة من الشركات الحكومية والقطاع الخاص اتفاقية لإدارة وتشغيل "ميناء خزائن البري" في مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تعد أول اتفاقية شراكة استثمارية بين القطاعين في مجال اللوجستيات، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل.

وتضمّنت الاتفاقية عددا من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولى، وأن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وبتكلفة أولية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 10 مليون دولار، وتمثل الاتفاقية تتويجا لموقع مدينة خزائن الاستراتيجي وتأكيداً لدورها الهام في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجيستية في السلطنة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، كما وقع نيابة عن كل من الأطراف الثلاثة الأخرى، شركة مرافي وشركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية، الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي، لشركة مرافي.

ومن جانبه قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل إن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديداً في مدينة خزائن الاقتصادية، ياتي كحلقة وصل مهمة بين الموانىء البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة.

وأكّد معالي الفطيسي: نتطلع لأن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة، ونسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، حيث سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي.

وأشار خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إلى أنّ مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعد أحد الركائز والمكونات الأساسية في المدينة وسيعزز تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال. ويساهم المشروع في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشاريعهم خاصة تلك المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير.

وأضاف البلوشي: يمثل مشروع الميناء البري نموذجاً حيا لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجيستي ويتجلى ذلك في مشاركة شركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية في إدارة وتشغيل الميناء، والذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية والتي يعول عليها أن تكون رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 150 ألف فرصة عمل خلال مراحل عمله المختلفة ولتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لشغل هذه الفرص فقد عقدت اتفاقيات لتدريب وتأهيل المواطنين للمهارات والمتطلبات اللازمة، وبحيث يتوفر الكادر الوطني اللازم للعمل في مختلف الفرص الوظيفية التي ستتاح في الميناء البري على مدار 30 عاما مقبلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أكتوبر 2015

مؤتمر "فن الارتقاء بالخدمات في القطاعين العام والخاص".. غدا

المزيد

14 مايو 2015

بحث تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ"دول التعاون"

المزيد

22 مايو 2017

تحديد ساعات الدوام الرسمي في القطاعين العام والخاص

المزيد

11 يونيو 2015

مناقشة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ"دول التعاون"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

عفو سامٍ عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة