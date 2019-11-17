القطاع الحرفي يواصل مسيرة التطور ومواكبة الحداثة بفضل الدعم السامي لأصحاب الأنامل المبدعة

مسقط- الرؤية

تحتفل السلطنة في الثامن عشر من نوفمبر على امتداد أرض عُمان الأبيّة بمرور 49 عاماً على مسيرة العطاء والإنجاز الذي تحقق في كل مجال وعلى كل شبر من أرض عُمان وبتحقيق العديد من المنجزات والتطوير والابتكار في القطاع الحرفي ومواصلة مسيرة الخير والعطاء في ظل منجزات عظيمة تحققت على أرض الوطن بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وشهد القطاع الحرفي العماني المزيد من التقدم والرقي والتطوير بغية الوصول إلى قطاع متكامل وفق رؤية عصرية مطورة تسهم في النمو المتنوع للقطاع، وتكريماً للجهود الدولية للسلطنة فقد جددت الجمعية العمومية لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ ثقتها بالسلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية باختيارها نائبًا لرئيس منطقة غرب آسيا في الجمعية للدورة الثانية التي ستمتد حتى 2020م.

وكرمت الشبكة الأوروبية لأخلاقيات الأعمال بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بـ «الجائزة الأوروبية لأخلاقيات الأعمال»، وذلك في إطار الإنجازات المؤسسية لمعاليها وإسهاماتها في خلق بيئة مستدامة للأعمال في السلطنة بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م. ومنحت منظمة سوق الأمم المتحدة العالمي بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية «الجائزة الدولية للتميز في مجال تمكين الشركاء» لعام 2019م، كما فازتْ معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بـ«جائزة الكويت للمرأة المتميزة» في دورتها الأولى للعام 2019م، عن فئة القطاع الحكومي، ضمن التنافس على المستوى العالمي للقيادات النسائية، بمشاركة 136 مرشحة من 22 دولة.

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية عدة برامج للتأهيل الحرفي تحت مسمى «كفايات حرفية» في إطار التوجيه نحو رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الحرفي الوطني لاستقطاب الطاقات الشابة من ذوي القدرات الابتكارية والإبداعية.

وتحرص الهيئة على ترسيخ مبادئ مطورة لمبادراتها التأهيلية وفق منهجية تراعي أحدث تقنيات اكتساب المعارف المنمية للمهارات الحرفية، وتبنت الهيئة خلال عام 2019م خطة متكاملة للتأهيل الحرفي تتضمن تنفيذ 33 برنامج تأهيلي قصير الأمد تمتد فترة تنفيذ كل برنامج ثلاثة أشهر ومخصص لاستيعاب 20 منتسبا ومنتسبة بواقع إجمالي يشمل 660 مستفيدا من الشباب العُماني.

وراعت الهيئة تطبيق عدد من المعايير المهنية والعملية لتنفيذ خطة التأهيل الحرفي المعتمدة بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية لاحتياجات للقطاع الحرفي ، وترتكز الأهداف العامة لبرامج للتأهيل الحرفي «كفايات حرفية» على التخصصية الدقيقة والإلمام المكثف لإحدى العمليات الأساسية لمهارات إنتاج الحرف العُمانية المطورة سعياً إلى إيجاد جيل حرفي من الطاقات الشابة الوطنية المتخصصة والمبتكرة للتقنيات المجودة للحرف.

وبدأت دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب الباطنة تنفيذ برامج تأهيل كفايات حرفية في مختلف الولايات التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الخطة التأهيلية المعتمدة من قبل دائرة التدريب والإنتاج الحرفي للعام الجاري 2019م وبالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية بمحافظة جنوب الباطنة.

ونفذت الدائرة ثلاث برامج تأهيلية في المحافظة وهي برنامج الفضيات(جلود وفضيات) في جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي وبرنامج الفخاريات(جبس وخشبيات) بولاية بركاء وبرنامج الخشبيات في جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق.

وقعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مذكرة تعاون مع هيئة تقنية المعلومات وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال البرامج المتبادلة والخبرات ودعم القطاع الحرفي في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاع بالإضافة إلى تطوير تطبيق هاتفي للحرفيين في مجال خياطة الكمة العمانية.

وتساهم الهيئة في تقديم خدمات التمويل ودراسة المشاريع والخدمات الاستشارية ووضع خطط التسويق والترويج للمشاريع وذلك في إطار جهود الهيئة لترويج المنتجات الحرفية العُمانية ودعم ورعاية الحرفيين العُمانيين وإذكاء العامل التسويقي لدى الحرفيين وتطبيق عنصر الجودة الحرفية والتي يقبل عليها الزبون بالإضافة إلى تجويد عمليات إنتاج الحرف والاستفادة من التقنيات المطورة للعمل الحرفي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ووقعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية والشركة العُمانية للنقل البحري على مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي لتشكيل الأصداف البحرية في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مبادرات المسوؤلية الاجتماعية ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة، واشتملت مذكرة التفاهم على تمويل بعض المشاريع الحرفية المرتبطة بالجانب البحري لتنمية المجتمعات الساحلية.

وأودعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مؤخراً 797 منتجاً من المصنفات الحرفية والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة وذلك في إطار تجويد مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الإبداعي لدى الحرفيين بالإضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وعلى صعيد التعاون والشراكة تمكنت الهيئة العامة للصناعات الحرفية من أن تخط لها رؤية في التعاون الدولي والإقليمي بما يضمن لها حضوراً وتفاعلاً مثري وفي هذا الإطار نظمت الهيئة عددا من الفعاليات الدولية بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون الدولي فيما يختص بحماية وتطوير الحرف والمهن التقليدية .

ونفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية معرضا حرفيا لمنتجات برامج كفايات حرفية والتي تم تنفيذها بمختلف محافظات السلطنة، وذلك لمدة يومين في مرسى بلازا بالموج مسقط حيث ركزت الهيئة خلال هذا المعرض إلى إذكاء الجانب التسويقي والترويجي لمنتسبي البرامج التأهيلية وتعزيز قدرة المنتجات الحرفية على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشاركت الهيئة في مهرجان التمور السابع خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2019م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض لإبراز المنتجات الحرفية الخاصة بالتمور والمعروضات المستوحاة من الصناعات السعفية ومن أشجار النخيل والحرف العُمانية المبتكرة والمستفادة من البيئة المحلية إلى جانب عرض منتجات حرفية مطورة.

ونظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية فعاليات المعرض الدولي للصناعات الحرفية في نسخته الثانية بحدائق الصحوة بولاية السيب لمدة أربعة أيام في إطار الإحتفاء باليوم الحرفي العُماني السادس عشر وبهدف إبراز أهمية الحِرف المطورة والمهن التقليدية للأمم والحضارات الإنسانية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية.

وشمل المعرض الدولي للصناعات الحرفية في نسخته الثانية العديد من الفعاليات والأنشطة الحرفية المتنوعة مرتكزة على عناصر ومكونات عدة تعكس اهتمامات السلطنة في شتى مجالات النهوض بالقطاع الحرفي الوطني ودعم ورعاية المشاريع الحرفية الرائدة، كالتشكيل على الزجاج والصباغة الطبيعية المستفادة من بيئات الدول المشاركة بالإضافة إلى حياكة النسيج القطني والصوفي وصياغة المشغولات الذهبية والفضية والصناعات الفخارية والخزفية والصناعات السعفية والخشبية.

وشاركت الهيئة في فعاليات المهرجان الدولي الأول للمهن اليدوية بأوزبكستان والذي أقيم بمدينة خوقند الأوزبكية، وقدمت الهيئة خلال هذا المهرجان العديد من الكفاءات الحرفية الوطنية في مختلف المجالات الحرفية للتعريف بالقطاع الحرفي في السلطنة وتقديم المعلومات المتكاملة عن الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل المحافظة على الحرف وتطويرها.

وكان للهيئة حضور في فعاليات مهرجان باكو الدولي للحرف اليدوية والذي نظمته جمهورية أذربيجان بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بتركيا وذلك بمدينة باكو الأذربيجانية بمشاركة حرفيين من مختلف بلدان العالم وتأتي مشاركة السلطنة ضمن فعاليات مهرجان باكو الدولي للحرف اليدوية في إطار تعزيز الحوار الإنساني بين مختلف الأمم والحضارات، والتعريف بالمبادرات المؤسسية للهيئة العامة للصناعات الحرفية في النهوض بالحرف وضمان استمراريتها وتطويرها، وشاركت الهيئة في معرض سريلانكا الدولي للحرف اليدوية الذي نظمه المجلس الوطني للحرف بسريلانكا بالتعاون مع مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا المحيط الهادي.

رعت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حفل ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بـ «دعم صاحبات الأعمال الناشئة في الدول العربية» الذي نفذته منظمة المرأة العربية وشارك فيه أكثر من خمسة وعشرين رائدة أعمال من ثلاثة عشر دولة عربية.

ومثلت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية السلطنة ضمن المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية إلى جانب عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، وتم تنفيذ البرنامج في السلطنة رغبة من منظمة المرأة العربية في تعميم تجربة السلطنة في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع حيث حققت السلطنة مؤشرات مرتفعة في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنجاز صاحبات الأعمال في السلطنة مراكز ريادية في مختلف المجالات.