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محافظ جنوب الباطنة: نهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية.. والسلطنة تشهد مزيدا من التطور والنماء

الأحد 17 نوفمبر 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

محافظ جنوب الباطنة: نهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية.. والسلطنة تشهد مزيدا من التطور والنماء

الرستاق - طالب المقبالي

قالَ سَعَادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة، إنَّ الثامن عشر من نوفمبر هو يوم فخر واعتزاز عند العمانيين، وهو يوم وطني نستذكر من خلاله أنَّ هنالك نهضة اجتماعية واقتصادية وسياسية فتحت أبوابها لعمان، وأن مسيرة التنمية والبناء في السلطنة تشهد مزيدا من التطور والنماء.

وأضاف الحجري أنَّ عُمان تعيش فرحة عيدها الوطني التاسع والأربعين المجيد، وأبناء محافظة جنوب الباطنة شيابا وشبابا وأطفالا ونساء يرفعون إلى الله -سبحانه وتعالى- دعواتهم الصادقة بأن يُنعم على جلالته بالصحة والعافية، وأن يعيد عليه العيد الوطني أعواما عديدة، معاهدين جلالته بالمضي خلف قيادته الحكيمة إلى غدٍ أفضل.

وأكَّد محافظ جنوب الباطنة أنَّ الفترة الماضية شهدتْ تنفيذَ العديد من المشروعات؛ منها: طريق الباطنة السريع الذي افتُتِح أمام الحركة المرورية خلال الفترة الماضية، وأسهم كثيرا في انتعاش الحركة المرورية بشكل كبير، وأصبح المواطن يتنقل بين محافظات السلطنة وصولا إلى محافظة مسقط بكل سهولة ويسر، وأحدث المشروع نقلة نوعية في قطاع الطرق.

وأضاف محافظ جنوب الباطنة أنَّ من ضِمن المشاريع المهمة التي حَظِيت بها ولايات المحافظة مشروع ازدواجية طريق بركاء-نخل-وادي المعاول، بطول حوالي 38 كيلومترا، يبدأ من ولاية بركاء وحتى مدخل وادي مستل بولاية نخل. ويتمُّ تنفيذ الطريق بحارتين في كل اتجاه وبعرض 3.75 متر لكل حارة مع أكتاف أسفلتية خارجية بعرض 2.5 متر، وداخلية بعرض 1.2 متر، وجزيرة وسطية بعرض 4.5 متر. وتم خلال الفترات الماضية افتتاح الطريق للحركة المرورية بطول 14 كيلومترا من ولاية بركاء وحتى بلدة حبراء بولاية وادي المعاول. وسوف يُسهم هذا المشروع عند الانتهاء منه في انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الانتقال إلى المناطق والقرى الواقعة على الطريق في تلك الولايات.

وذكر سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة، أن المحافظة حظيت كبقية محافظات السلطنة بالعديد من منجزات النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث تشهد المحافظة تطورا كبيرا في كافة الأصعدة العمرانية من مشاريع تنموية وخدمية، شملت مختلف مجالات الحياة. ومنجزات تحققت، وحظيت ولايات محافظة جنوب الباطنة بالعديد من المشاريع، وأصبح المواطن في هذه المحافظة يعيش في تقدُّم وتميز وعطاء، وأننا نتطلع لغد أكثر إشراقا بهمة الرجال وفكر قائدنا المعظم الذي سعى لتحقيق الرفاهية لأبناء هذا الوطن الخالد.

وأوضح سعادة الشيخ هلال الحجري: أنَّ محافظة جنوب الباطنة حظيت كذلك بإقامة عدد من المشاريع التي تخدم قطاع الشباب والرياضة؛ حيث تم إنشاء مجمع الرستاق الرياضي، والذي يعتبر إضافة جديدة للبنية الأساسية الرياضية في السلطنة، ويُسهم في تنمية القدرات الرياضية للشباب لما يحتويه من مرافق تلبي احتياجاتهم؛ حيث يعدُّ المجمع من المشاريع الحيوية التي قامت بتنفيذها وزارة الشؤون الرياضية، ويعتبر صرحا رياضيا مهما سيخدم قطاعات مختلفة في السلطنة بشكل عام ومحافظة جنوب الباطنة بشكل خاص، وتواصل العمل في مشروع المركز الشبابي الرياضي بولاية العوابي وإنشاء صالة متعددة الأغراض لنادي الرستاق وملعب لكرة القدم.

وتطرَّق محافظ جنوب الباطنة إلى أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب الباطنة، مؤكداً أن هناك مشاريع أخرى تم الانتهاء منها مؤخرا متمثل في جمعيات المراة العمانية؛ حيث افتتح مقر جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي، وكذلك يتواصل العمل في مشروع مبنى جمعية المرأة العمانية بولاية وادي المعاول، كما يتواصل العمل في مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بولايات العوابي ونخل وادي المعاول، كما تمَّ الانتهاء من رصف طريق الحوقين-ملي بوادي بني هني بولاية الرستاق الذي يشق طريقه بين السهول والوديان.

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