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27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

الأحد 17 نوفمبر 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

مسقط- العمانية

أَصْدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، قرارًا وزاريًّا بتحديد إجازة العيد الوطني الـ49 المجيد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 من نوفمبر الجاري.

وفيما يلي نصّ القرار: "بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- فقد تقرَّر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان (27 و28) نوفمبر 2019م إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة". وأضاف القرار: "ونغتنم هذه المناسة لنرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات، مُبتهلين إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالته، ويمدّه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.. وكل عام والجميع بخير".

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًّا بتحديد إجازة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 نوفمبر 2019م، للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. ويجوز لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت ضرورة العمل خلالها. ويغتنم كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة المباركة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني، مُتضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات.

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