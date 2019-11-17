محمود الدويغري| سيناء - مصر
m.dwaghra2015@gmail.com
طربة لفت والشوق ناره توقّد
حل الظلام وحان وقت السهاري
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البارحة في ذكرياتي تفقّد
طريت عليا إبلاد زينة وخضاري
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والعقل عند الناس غاب وتشرّد
عد الولايف بين بايع وشاري
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قلبي صغير ودوب عرقه تمدّد
عاشق جميع إمرودات الصحاري
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إل إشغلنه يوم باله تنكّد
يمسي عليل وصابحنه مراري
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فيهن غزال وع قليبي تمرّد
ياما سقاني ويل حين العصاري
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رمشه كحيل ولون خده تورّد
وباقي الوصايف من عليها طواري
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ما يشبها زي وعليهن تسيّد
ماخذ جمال البيض وي السماري
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فاكر عليا أيام صدري تنهّد
يوم الثلاث وعقب عيد الفطاري
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قام العرب والجو خالي وتوحّد
رقنا ولا ودنا يبين النهاري
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والكل منا للملاقى توعّد
والهرج زاكي والسوالف بكاري
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حايف كلامي دوم والطبع يشهد
وأهوا رزين وملبسه ما يواري
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فارش طبايع من عليهن تقعّد
ما ريد غير إطوير وصفه حراري
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والحب لو ما كان ما كان تسعد
والناس تبقى في كراهة جباري
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اللي على فرق الحبايب تعمّد
لابد ما من يوم يكوى بناري