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حين العصاري

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

حين العصاري

 

محمود الدويغري| سيناء - مصر

m.dwaghra2015@gmail.com

 

طربة لفت والشوق ناره توقّد

حل الظلام وحان وقت السهاري

//

البارحة في ذكرياتي تفقّد

طريت عليا إبلاد زينة وخضاري

//

والعقل عند الناس غاب وتشرّد

عد الولايف بين بايع وشاري

//

قلبي صغير ودوب عرقه تمدّد

عاشق جميع إمرودات الصحاري

//

إل إشغلنه يوم باله تنكّد

يمسي عليل وصابحنه مراري

//

فيهن غزال وع قليبي تمرّد

ياما سقاني ويل حين العصاري

//

رمشه كحيل ولون خده تورّد

وباقي الوصايف من عليها طواري

//

ما يشبها زي وعليهن تسيّد

ماخذ جمال البيض وي السماري

//

فاكر عليا أيام صدري تنهّد

يوم الثلاث وعقب عيد الفطاري

//

قام العرب والجو خالي وتوحّد

رقنا ولا ودنا يبين النهاري

//

والكل منا للملاقى توعّد

والهرج زاكي والسوالف بكاري

//

حايف كلامي دوم والطبع يشهد

وأهوا رزين وملبسه ما يواري

//

فارش طبايع من عليهن تقعّد

ما ريد غير إطوير وصفه حراري

//

والحب لو ما كان ما كان تسعد

والناس تبقى في كراهة جباري

//

اللي على فرق الحبايب تعمّد

لابد ما من يوم يكوى بناري

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