محمود الدويغري| سيناء - مصر

m.dwaghra2015@gmail.com

طربة لفت والشوق ناره توقّد

حل الظلام وحان وقت السهاري

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البارحة في ذكرياتي تفقّد

طريت عليا إبلاد زينة وخضاري

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والعقل عند الناس غاب وتشرّد

عد الولايف بين بايع وشاري

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قلبي صغير ودوب عرقه تمدّد

عاشق جميع إمرودات الصحاري

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إل إشغلنه يوم باله تنكّد

يمسي عليل وصابحنه مراري

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فيهن غزال وع قليبي تمرّد

ياما سقاني ويل حين العصاري

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رمشه كحيل ولون خده تورّد

وباقي الوصايف من عليها طواري

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ما يشبها زي وعليهن تسيّد

ماخذ جمال البيض وي السماري

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فاكر عليا أيام صدري تنهّد

يوم الثلاث وعقب عيد الفطاري

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قام العرب والجو خالي وتوحّد

رقنا ولا ودنا يبين النهاري

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والكل منا للملاقى توعّد

والهرج زاكي والسوالف بكاري

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حايف كلامي دوم والطبع يشهد

وأهوا رزين وملبسه ما يواري

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فارش طبايع من عليهن تقعّد

ما ريد غير إطوير وصفه حراري

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والحب لو ما كان ما كان تسعد

والناس تبقى في كراهة جباري

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اللي على فرق الحبايب تعمّد

لابد ما من يوم يكوى بناري