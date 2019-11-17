الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

صراعات ما قبل الحداثة

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

صراعات ما قبل الحداثة

 

د. أمجد ريان| شاعر وناقد مصري

 

مثلما يرى "غالى شكرى"، فإن توقف مجلتى "الرسالة" و"الثقافة" قبيل ثورة يوليو بأشهر قليلة، يعبر عن انتهاء مرحلة ثقافية وأدبية إلى الأبد، وبدء مرحلة جديدة لايزال تأثيرها واضحاً فى بعض التيارات الفكرية والثقافية بشكل عام، وهى الفترة التى يمكن أن يشكل عاما 1919م، و1952 بدايتها ونهايتها.

وقد عبرت الاتجاهات الفكرية والثقافية فى هذه المرحلة الدقيقة عن أوضاع اجتماعية ذات طابع جديد وكان من الطبيعى أن يدور صراع حامى الوطيس بين التيارات التى تسعى لإنجاز خطوة جديدة فى التاريخ من جهة، والتيارات التى تعبر عن هذا الحرص الأعمى المتشبث بالمواقع التقليدية المحافظة من جهة أخرى.

كما شهدت الساحة الفكرية والثقافية ظاهرة جديدة غير مسبوقة هى هذا النكوص الفكرى الذى أبداه بعض دعاة التجديد فى بداية هذا القرن، بل وبعضهم كان مرتبطاً بوهج ثورة 1919، فأصبحوا يمثلون نماذج للتراجع والارتداد الفكرى، بعد أن تجاوزتهم حركة الواقع مطـردة النمو.

وكان التيار العلمانى قد ولد وانتعش بداية من جهود واحد مثل رفاعه رافع الطهطاوى.. وقد تفاعل هذا التيار بأشكال مختلفة فى الواقع، وتوسع على أيدى مجموعة مهمة من المثقفين، منهم: لطفى السيد، وقاسم أمين، وطه حسين، والعقاد، وهيكل، ثم سلامة موسى، وإسماعيل مظهر وتوفيق الحكيم، وغيرهم.

وكانت الشيخوخة التى أصابت الحياة والبرجوازية المصرية بشكل عام، جعلت الفكر الذى كان يقود المجتمع يتراجع للخلف لكى يفسح المجال لمنطق حضارى وفكرى وثقافى جديد.

عرفت التيارات الجديدة التى غيرت وجه الثقافة أسماء الشباب الجدد، وهى أسماء مهمة طرحت إنجازات رفيعة المستوى فى الثقافة والأدب، منها: نجيب محفوظ ومحمد مندور ولويس عوض وطاهر لاشين وغيرهم، هؤلاء الذين طرحوا إنجازاتهم الإبداعية فى ظل ظروف اجتماعية صعبة، وتحرش فكرى من قبل الاستعمار، والإقطاع والسلطات المستبدة والتخلف بشكل عام. علاوة على سطوة الاتجاهات الفكرية والثقافية السابقة المتشبثة بمواقعها.

....

هامش:

عن كتابي "صراعات ماقبل الحداثة" - تحت الطبع

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يناير 2016

الدوريات الأوروبية: قراءة في صراعات اللقب

المزيد

08 مايو 2017

مليون طفل يفرون من صراعات جنوب السودان

المزيد

05 أكتوبر 2015

رائحة الغاز الطبيعي تنبعث من فوَّهات بنادق صراعات الشرق الأوسط

المزيد

26 أكتوبر 2015

"صندوق النقد": السلطنة الأقل تأثرا بمخاطر صراعات المنطقة.. وأزمة النفط تهبط بالناتج المحلي دون 3%

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة العيد الوطني المجيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة