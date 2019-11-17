رجل يبني منزل أحلامه من حاويات الشحن

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لا يبدو أن تكديس 11 حاوية شحن معدنية فوق بعضها البعض فكرة جيدة لبناء منزل أحلامك المكون من ثلاثة طوابق، لكن في حالة المصمم ويل بريكس هذا كافٍ للغاية لتكون النتيجة مذهلة.

فبعد استخدام برنامج عرض ثلاثي الأبعاد لجعل التصور حقيقة واقعة، بدأ العمل على إصدار نسخة واقعية منه في مدينة هيوستن. وبدأ بريكس العمل على بناء المنزل منذ عام 2017، وقد انتهى منه مؤخرا.

وطوال العاميين الماضيين أصبح ما يقوم به بيركس معروفا وتداول بني رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا صور المنزل ومراحل بنائه.

وتباينت الآراء حول مدى نجاح تنفيذ الفكرة بين مشجع لها ومنتقد لاستخدام الحاويات.