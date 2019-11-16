تصريح أمريكي حول انتهاء الأزمة الخليجية "قريبا"

دبي- رويترز

قال ديفيد جولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية اليوم السبت إن الأمل يحدوه في إمكانية انتهاء الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي قريبا.

وقال جولدفين لرويترز في دبي ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن النزاع قد يحل قريبا "يحدوني الأمل بالتأكيد. من مصلحتنا قطعا أن نرى إن كان بوسعهم التوصل إلى حل سياسي".

وحاولت واشنطن التوسط في الخلاف الخليجي لكن دون جدوى. كان جولدفين قد حث الدول الخليجية على حل خلافاتها والعمل معا في سبيل التصدي للتهديدات الإقليمية.

وقال أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة (ضد دول الخليج)... فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.

وقال جولدفين "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي... لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة".

وفي الشهر الماضي، دعا وزراء دفاع دول الخليج العربية إلى جهود موحدة بين قواتها المسلحة في أعقاب الهجوم في السعودية.