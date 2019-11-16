14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

مسقط – العمانية

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي 30 مليونًا و131 ألفًا و845 برميلًا، بمعدل يومي قدره 971 ألفًا و995 برميلًا، بحسب التقرير الشهري لوزارة النفط والغاز. كما بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في أكتوبر الماضي 30 مليونًا و540 ألفًا و423 برميلًا، بمعدل يومي قدره 985 ألفًا و175 برميلًا.

وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر بمقدار 14 بالمائة، لتسجل ما نسبته 96ر91 بالمائة من مجمل صادرات النفط الخام العماني مقارنة بشهر سبتمبر 2019م.

وانخفضت واردات اليابان من النفط الخام العماني مقارنة مع حصص شهر سبتمبر الماضي بمقدار 99ر3 بالمائة لتصل إلى 28ر3 بالمائة، في حين ارتفعت واردات ميانمار من النفط الخام العماني خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 64ر2 بالمائة لتصل إلى 76ر4 بالمائة.

كما انخفضت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في أكتوبر 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود شهر ديسمبر 2019م- بالمقارنة مع تداولات شهر سبتمبر 2019م، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (نايمكس) معدلًا وقدرهُ (03ر54) دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا بمقدار (86ر2) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر سبتمبر 2019م.

وبلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة إنتركونتيننتال (أي سي أي) بلندن معدلًا وقدرهُ (63ر59) دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا بمقدار (65ر2) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر سبتمبر 2019م.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضًا بمقدار 5ر2 بالمائة بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر أكتوبر 2019م، تسليم شهر ديسمبر المقبل (26ر60) دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا بمقدار (56ر1) دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري، حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (95ر57) و(41ر62) دولار أمريكي للبرميل.

ويُعزى انخفاض أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر أكتوبر 2019م، إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار، ومن أبرزها ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تواصل الضغط على الاقتصاد العالمي إضافة إلى وضع واشنطن مزيد من الشركات الصينية على قائمة سوداء مما نال من الآمال في اتفاق تجارة بين البلدين وارتفاع قيمة صرف عملة الدولار الأمريكي الذي تربطه علاقة عكسية بأسعار الخام.