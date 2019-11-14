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فصل توأمتين سياميتين من الكاميرون بنجاح في فرنسا

الخميس 14 نوفمبر 2019 02:53 م بتوقيت مسقط

فصل توأمتين سياميتين من الكاميرون بنجاح في فرنسا

 

فصلت توأمتان سياميتان من الكاميرون تبلغان من العمر سنة بنجاح خلال عملية استغرقت خمس ساعات في فرنسا الأربعاء وفق ما ذكر المستشفى.

وأوضح المستشفى الواقع في مدينة ليون (جنوب شرق) في بيان إن بيسي وإيينغا ميرفييه ولدتا في الكاميرون في 6  نوفمبر 2018 متلاصقتين في منطقة البطن وهما تتشاركان الكبد جزئيا.

وبعد عملية شاقة شارك فيها طاقم مؤلف من 20 جراحا وطبيبا وغيرهم من الخبراء، وضعت الطفلتان في

العناية المركزة وقيل إن حالتهما مستقرة.

وقد ساهمت جمعية "لا شين دو ليسبوار" الخيرية في إحضارهما إلى فرنسا لتخضعا لهذه العملية التي من شأنها أن تغير حياتهما.

وأفادت الجمعية على موقعها الإلكتروني بأن إحدى الطفلتين شخص لديها مرض في القلب وستعالج في وقت لاحق.

وبعد نبذها والد الطفلتين وبعض أفراد العائلة، انتقلت والدة التوأمتين مايا من بلدة أيوس إلى عاصمة الكاميرون ياوندي الواقعة على مسافة 140 كيلومترا حيث مكثت في مستشفى بانتظار حلول موعد عملية الفصل.

 

 

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