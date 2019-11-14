"أديداس" تغلق مصانع في ألمانيا وأمريكا وتنتقل إلى الصين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس" أنها ستغلق مصانع بالقرب من أنسباخ بألمانيا وأتلانتا في جورجيا بالولايات المتحدة، وتستخدم تلك المنشآت التي يطلق عليها أديداس "Speedfactories" التكنولوجيا الآلية لإنتاج أحذية رياضية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن بيزنس" الأمريكية.

وكانت شركة أديداس تأمل في جعل إنتاج الأحذية أقرب للمستهلكين وخفض الانبعاثات الناتجة عن الشحن، لكنها تختار الآن نشر تقنية Speedfactory الخاصة بها إلى اثنين من الموردين في فيتنام والصين.

وقالت كلوديا لانج المتحدثة باسم الشركة "يتم تصنيع أكثر من 90% من منتجاتنا في آسيا، ومن المنطقي تركيز إنتاج منتجات Speedfactories؛ حيث وجود الموردين والتقنية". وأضافت "هذا يرجع لأسباب مالية وأكثر منها تنظيمية".

وخططت شركة أديداس (ADDDF) لبناء شبكة عالمية من الإنتاج الآلي من شأنها أن تقرِّب إنتاج أحذية رياضية أكثر إلى أسواقها الرئيسية، مما يسمح لها بالاستجابة لطلب المستهلكين بسرعة أكبر مع تقليل تأثيرها البيئي.

وقال مارتن شانكلاند رئيس العمليات العالمية في شركة أديداس، في بيان إن "سبيد فاكتوريس كان لها دور فعال في تعزيز ابتكاراتنا في التصنيع".

وأوضحت الشركة أن الإنتاج في مصنعي سبيد فاكتوريس حاليا، اللذين كانا يستهدفان مليون زوج من الأحذية سنويًا، سيتوقف بحلول أبريل 2020 على أقصى تقدير.

وقالت الشركة إنها ستواصل تعاونها مع Oechsler، المشغل لكلا Speedfactories ، في مجال الطباعة ثنائية الأبعاد. وأضافت "في المستقبل، ستركز أديداس مواردها وقدراتها بشكل أكبر على تحديث مورديها الآخرين واستخدام تكنولوجيا 4D في إنتاج الأحذية".