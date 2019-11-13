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مكافحة المخدرات بشمال الباطنة تضبط 21 كيلو جراماً من مخدر الحشيش

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

مكافحة المخدرات بشمال الباطنة تضبط 21 كيلو جراماً من مخدر الحشيش

 

مسقط – الرؤية

القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتعطيها، وضبط بحوزته على (21) كيلو جراماً من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتدعو شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات، وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تُساعد في كشف مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال على الرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.

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