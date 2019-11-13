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الوفد المشارك في "المؤتمر الدولي للسكان بنيروبي" يقدم المؤشرات الصحية الشاملة للسلطنة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط

الوفد المشارك في "المؤتمر الدولي للسكان بنيروبي" يقدم المؤشرات الصحية الشاملة للسلطنة

 

نيروبي - الرؤية

قدَّم وفد السلطنة المشارك في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية "الإسراع في تحقيق الوعد" -والمقام في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 13-15 من شهر نوفمبر الجاري- العديد من المؤشرات التي تجسِّد تقدم السلطنة المحرز في التغطية الصحية الشاملة؛ وفقا لما يكشفه التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة للعام 2019م.

وأوضح وفد السلطنة المشارك برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن نسبة النساء في سن الإنجاب في الفئة العمرية (15-49 سنة) واللاتي لبيّن حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة بلغت 62.5% في العام 2014م، وبلغ معدل الولادات لدى المراهقات "لكل ألف امرأة في الفئة العمرية 15- 19سنة" 12.5 في العام 2017م، وبلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل في عام 2017م حوالي 99.6%.

وبلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة 98.7% في العام 2017م، ومعدل وفيات المواليد لكل ألف مولود حي 6.3 في العام 2017، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات لكل ألف مولود حي) 11.4 في العام 2017م، إلى جانب الوفيات النفاسية لإجمالي السكان (عدد الوفيات لكل مائة ألف مولود حي) والتي بلغ معدلها 15.2 في العام 2018م.

وقدمت وفود الدول المشاركة في المؤتمر التزاماتها والوعود المزمع تنفيذها بحلول العام 2030م حول أهداف المؤتمر ومحاوره؛ المتمثلة في: الحصول على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وإنهاء العنف الجنسي والممارسات الضارة، كما شهد المؤتمر إقامة حلقات العمل النقاشية حول مواضيع صحة المرأة والطفل، وآليات تحقيق الوعود ومتابعة قياسها وإنجازها.

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