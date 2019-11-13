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في شارع الشباب بمبنى واحة الخوض

الاحتفال بافتتاح أول فرع لمطعم "جوني روكتس" الأمريكي في السلطنة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بافتتاح أول فرع لمطعم "جوني روكتس" الأمريكي في السلطنة

 

مسقط - الرؤية

افتتح صاحب سمو السيِّد محمد بن سالم آل سعيد رئيس قسم المراسم بوزارة الخارجية، أوَّل فرع لمطعم جوني روكتس في السلطنة، وتحديدا في شارع الشباب بمبنى واحة الخوض.

ويعملُ مطعم جوني روكتس الأمريكي في أكثر من 30 دولة، ويقدِّم قائمة مأكولات مبتكرة عالية الجودة، ويتضمَّن ذلك البرجر الطازج المطبوخ 100% من اللحم البقري وسندويشات الدجاج، والبطاطا المقلية المقرمشة، وكذلك المشروبات كالميلك شيك بمختلف نكهاته. وتقدِّم هذه العلامة التجارية نمطَ خدمة مختلفًا، مع تقديم موسيقى هادئة تسهم في خلق جو متميز من المرح للزوار.

ويعدُّ المطعم الجديد منفذا ملائما للاستمتاع بالطعام ذي الجودة العالية لجوني روكتس، الذي يقدم بكل سرعة وبقيمة كبيرة.

وقال هيثم بن أحمد درويش الزدجالي صاحب فرع شركة جوني روكتس بالسلطنة: عندما بدأنا أعمال البناء، كثيرا ما عبَّر المارة عن سعادتهم بفتح فرع لجوني روكتس في المنطقة.

من جانبه، قال ت. ثيرو مدير تطوير الأعمال في جوني روكتس عمان: كان المطعم مزدحمًا بمجرد افتتاحه من جانب الجمهور الذي يتُوق لتجربة البرجر العالمي الشهير في جوني روكيتس؛ حيث يقدم المطعم وجبات طازجة حسب الطلب، ويعمل من الساعة 11 صباحًا وحتى وقت متأخر من كل ليلة.

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