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فتح باب التسجيل في ملتقى بيت الزبير للشباب الثالث

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

فتح باب التسجيل في ملتقى بيت الزبير للشباب الثالث

مسقط- الرؤية

أعلنت مؤسسة بيت الزبير عن فتح باب التسجيل لملتقى بيت الزبير للشباب بنسخته الثالثة، والذي تعتزم المؤسسة إقامته في الفترة من 17-19 ديسمبر 2019 في قاعات مؤسسة بيت الزبير بولاية مسقط.

ويهدف الملتقى ذو الطابع التفاعلي بين الشباب إلى تحويل الأفكار الثقافية إلى مؤسسات تجارية ناشئة، حيث يأتي الملتقى هذا العام بعنوان (الاستثمار الثقافي) ليعمل على تطوير الأفكار من خلال الورش التدريبية والتجارب الإثرائية والدعم الفني. ويشارك في الملتقى الشباب العمانيون الذين لديهم أفكار لمشاريع تجارية ثقافية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين (18 و35) سنة، وبذلك لن تكون نسخة هذا العام حصرا على الطلبة والباحثين عن عمل، بل ستتاح لجميع فئة الشباب المهتمين ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة التي تم الإعلان عنها عن طريق استمارة تسجيل إلكترونية.

وستبدأ المرحلة الأولى (قبل الملتقى) عن طريق استقبال المشاركات من خلال التسجيل في الرابط الإلكتروني وتعبئة بيانات المشاركين بما فيها تقديم فكرة تفصيلية عن المشروع والدراسة الإدارية والفنية والمالية من خلال قالب (نموذج العمل التجاري المبسط). بينما سيتم في المرحلة الثانية (أثناء الملتقى) استقبال المشاركين وشرح مسار الملتقى، والبدء في ورش العمل والمسابقة، وعرض أعمال المشاركين وتقييمها وفقاً لمحددات "التدريب- التجارب- الحوار- التنافس". وفي المرحلة الثالثة (بعد الملتقى) سيتم اختيار أفضل الأفكار وتعزيزها بجوائز نقدية واستشارات مجانية وتسويق.

يشار إلى أنَّ هذا الملتقى هو الثالث بعد الملتقى الثاني الذي أقامته المؤسسة في نوفمبر 2018 الذي تناول موضوع الوعي بالتفكير الفلسفي، وأدوات التفكير النقدي في مختلف القضايا، سبقته النسخة الأولى في عام 2017 التي اختصت بموضوع المجالس الاستشارية الطلابية. 

وينعقد الملتقى ضمن فعاليات مختبر الشباب الذي قدم خلال الفترة الماضية مجموعة من الفعاليات أبرزها مستقبل العلوم وجلسة منتدى الشباب (الثقافة  السينمائية: الاستثمار والصناعة).

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