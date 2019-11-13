وفاة طفلين إماراتيين حرقا داخل مركبة

أبوظبي – الوكالات

توفي طفلان شقيقان (إماراتيان) يبلغان من العمر سنة ونصف و3 سنوات، جرّاء احتراق مركبة تركا بداخلها بمفردهما في منطقة الميناء بابوظبي وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلين.

وأفاد شرطة أبوظبي، أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الاخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث، وجرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

وحذرت الشرطة من مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، وأن تركهم يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.