أثرياء العالم خسروا 388 مليار دولار في 2018

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بعد خمس سنوات من النمو، انخفضت الثروة الجماعية لأصحاب المليارات في العالم بنسبة 4.3% أو ما يعادل 388 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك UBS السويسري وشركة مراجعة الحسابات PwC.

وبحلول نهاية العام، انخفض عدد المليارديرات عالميا ويخرج 57 شخصا من نادي المليارديرات، ليصبح المجموع 2101 في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن بيزنس" الأمريكية.

وفقا للتقرير، ألقي اللوم على مجموعة من الأحداث الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التوترات التجارية وتقلبات السوق.

آسيا الأكثر تضرراً

وشهدت آسيا تراجع ثروات المليارديرات أكثر من أي مكان آخر. وبحسب التقرير، انخفضت القيمة الصافية للمليارديرات الصينيين بنسبة 12.3% عند قياسها بالدولار الأمريكي. ويعزى حوالي نصف هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي. وفقدت آسيا أكبر عدد من أصحاب المليارات، حيث شهدت الصين والهند أكبر انخفاض. وفقدت الصين وحدها 48 مليارديرا، تاركة 325 مليارديرا فقط في البلاد.

ومع ذلك، لا تزال آسيا تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات حول العالم. والمليارديرات في الصين، على وجه الخصوص، زادوا من ترتيبهم سريعًا على مدار السنوات الخمس الماضية؛ حيث أصبحوا ثاني أكبر مجموعة من المليارديرات بعد أمريكا الشمالية.

من نجا من تراجع التصنيف؟

على الرغم من الخسائر العالمية، حقق المليارديرات في الأمريكتين أفضل أداء في العام الماضي. وبفضل النجاحات التي حققتها صناعة التكنولوجيا، قامت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم المزيد من أصحاب المليارات. وبحلول نهاية عام 2018، كان هناك 89 مليارديرا في قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا من 70 مليارديرا في عام 2017. وفي حين أن مقدار الثروة التي يمتلكها أصحاب المليارات عبر الأمريكتين كان ثابتًا، فقد ارتفع إجمالي عدد المليارديرات بنسبة 4.8% في عام 2018 ليصبح المجموع 749 مليارديرا في المنطقة.

وواصل رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام، مما دفع بقرابة ثلث النمو في ثروة الملياردير على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويمتلك المليارديرات في مجال التكنولوجيا وحدها 1.3 تريليون دولار من الأصول بنهاية عام 2018؛ حيث تضاعفت ثروتهم الصافية تقريبًا على مدار خمس سنوات.

الأعمال الخيرية

ولا يزال المليارديرات في جميع أنحاء العالم يشاركون في الأعمال الخيرية؛ حيث يقدم 400 من المليارديرات الخمسمائة الأوائل تبرعاتهم علنا.

وقام المليارديرات الأمريكيون بتقسيم تبرعاتهم بين المشاريع الدولية والمحلية، في حين أن المليارديرات الأوروبيين منحوا تبرعاتهم في المقام الأول للمشاريع الدولية وكانت تبرعات المليارديرات الآسيويين محلية.

وعلى الصعيد العالمي، تلقى التعليم أكبر قدر من تبرعات المليارديرات في عام 2018، تلته الرعاية الصحية والثقافة والفنون. وتلقت مبادرات القضاء على الفقر وحماية البيئة أقل قدر من العطاء الخيري.