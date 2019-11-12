"الصناعات الحرفية" تستعد لتدشين عدد من القرى الحرفية بمحافظة الظاهرة

عبري – ناصر العبري

قال سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، إنّ الهيئة العامة للصناعات الحرفية، عملت على إنشاء عدد من القرى الحرفية في الفترة الماضية مثل القرية الحرفية في نيابة حمراء الدروع بولاية عبري، والقرية الحرفية في ولاية ضنك والقرية الحرفية في ولاية ينقل.

وأضاف المحروقي، أنّ المكتب سعى لإنشاء هذه القرى في مناطق قريبة من الحرفيين، ومتوافقة من حيث النشاط مع الحرف، كما وفر المكتب احتياجات هذه القرى والإشراف عليها وتقديم الدعم المناسب لها حسب الإجراءات المتبعة والأنظمة المعمول بها وفق الإمكانيات المتاحة.

وتابع سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة قائلا: إنّ دور هذه القرى يتمثل في إنها حاضنة يجتمع فيها الحرفيون لممارسة أنشطتهم وتبادل الخبرات والمنافع فيما بينهم، كما أنّ القرى تعتبر منافذ تسويقية هامة.

أكّد المحروقي أنّ المكتب نفّذ العديد من الأنشطة المعنية بالقطاع الحرفي في هذه القرى مثل عقد دورات التدريب والتأهيل الحرفي في مختلف الصناعات الحرفية وتدريب الحرفيين على أحدث وأفضل طرق الإنتاج والتسويق والترويج.

وكشف المحروقي أنّ المكتب يسعى خلال الفترة القريبة القادمة وبمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد لتدشين عدد من القرى الحرفية في بعض مناطق محافظة الظاهرة مثل القرية الحرفية في قرية تنعم بولاية عبري، والقرية الحرفية في قرية الوقبة بولاية ينقل.