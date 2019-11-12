الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد

"الصناعات الحرفية" تستعد لتدشين عدد من القرى الحرفية بمحافظة الظاهرة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

"الصناعات الحرفية" تستعد لتدشين عدد من القرى الحرفية بمحافظة الظاهرة

 

عبري – ناصر العبري

 

قال سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، إنّ الهيئة العامة للصناعات الحرفية، عملت على إنشاء عدد من القرى الحرفية في الفترة الماضية مثل القرية الحرفية في نيابة حمراء الدروع بولاية عبري، والقرية الحرفية في ولاية ضنك والقرية الحرفية في ولاية ينقل.

وأضاف المحروقي، أنّ المكتب سعى لإنشاء هذه القرى في مناطق قريبة من الحرفيين، ومتوافقة من حيث النشاط مع الحرف، كما وفر المكتب احتياجات هذه القرى والإشراف عليها وتقديم الدعم المناسب لها حسب الإجراءات المتبعة والأنظمة المعمول بها وفق الإمكانيات المتاحة.

وتابع سالم بن علي بن سالم المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة قائلا: إنّ دور هذه القرى يتمثل في إنها حاضنة يجتمع فيها الحرفيون لممارسة أنشطتهم وتبادل الخبرات والمنافع فيما بينهم، كما أنّ القرى تعتبر منافذ تسويقية هامة.

أكّد المحروقي أنّ المكتب نفّذ العديد من الأنشطة المعنية بالقطاع الحرفي في هذه القرى مثل عقد دورات التدريب والتأهيل الحرفي في مختلف الصناعات الحرفية وتدريب الحرفيين على أحدث وأفضل طرق الإنتاج والتسويق والترويج.

وكشف المحروقي أنّ المكتب يسعى خلال الفترة القريبة القادمة وبمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد لتدشين عدد من القرى الحرفية في بعض مناطق محافظة الظاهرة مثل القرية الحرفية في قرية تنعم بولاية عبري، والقرية الحرفية في قرية الوقبة بولاية ينقل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 مايو 2016

"الصناعات الحرفية" تنظم معارض متنوعة بمختلف المحافظات لترويج المنتجات الحرفية العمانية

المزيد

10 أكتوبر 2016

"الصناعات الحرفية" تنظم الملتقى الأول للبيوت الحرفية لدعم رواد الأعمال بالظاهرة

المزيد

27 مارس 2017

"الصناعات الحرفية" تحتفل بتخريج المتدربات في برنامج السعفيات بمحافظة جنوب الباطنة.. ومعرض لإبراز المنتجات

المزيد

11 فبراير 2018

الصناعات الحرفية في مهرجان مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من اكتتاب "مسندم للطاقة"

الاقتصاد - محلي

الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

المحليات - أخبار

"العمانية لخدمات الطيران" تفتح أبواب قاعة مجان لاستقبال المسافرين في مطار مسقط الدولي

الاقتصاد - محلي

رصد خلية ممطرة على صحاري الظاهرة

المحليات - أخبار

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة