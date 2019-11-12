السلطنة تستضيف اجتماعات وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي.. غدا

مسقط – العمانية

تستضيف السلطنة غدا الخميس اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وتشمل الاجتماع الـ 58 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 46 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون.

وتناقش الاجتماعات تعديل قانون براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه دول الأعضاء للعمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون وتطبيق الدول الأعضاء للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى مشروع اللائحة الداخلية لهيئة التقييس.

ويقام مساء اليوم اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من المواصفات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة خاصة في مجال السيارات والأدوية والإلكترونيات.

ويلتقي أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون برواد الأعمال الخليجيين بحضور 30 رائد أعمال وعدد من جهات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال والجهات المسؤولة عن ريادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويستعرض اللقاء مبادرات رواد الأعمال وعرض مبادرات الجهات الداعمة لرواد الأعمال وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال الخليجيين لتبادل الخبرات بينهم وبناء العلاقات والتواصل مع المؤسسات والجهات المرتبطة بريادة الأعمال.