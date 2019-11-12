49 فائزا بجوائز البنك الأهلي في العيد الوطني المجيد

مسقط - الرؤية

يُعلن البنك الأهلي، الإثنين المقبل، أسماء 49 فائزا ممن لديهم حساب الوفرة، بجوائز إجمالية تصل إلى 49000 ريال عماني؛ تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وسجري إعلان قائمة الفائزين بالجوائز عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك الأهلي، إلى جانب إذاعات الوصال إف.إم، وهلا إف.إم، في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والعاشرة مساءً، ويتطلب التأهل للفوز بالجوائز فتح حساب الوفرة لدى البنك، والحفاظ على الحد الأدنى للرصيد.

وقال منير البلوشي مساعد المدير العام لإدارة الفروع بالبنك الأهلي: من خلال هذه المبادرات والعروض المبتكرة التي يقدمها البنك، نسعى دائما إلى تزويد عملائنا بتجربة مصرفية متميزة. وقد تمكّنا من خلال حساب الوفرة من توفير المزيد من المكافآت لعملائنا كما وعدنا منذ البداية. كما أن عملاءنا هم أولويتنا، ونقدم عددا من الخدمات المتميزة لأصحاب الحسابات.

وسيمنح برنامج حساب الوفرة أكثر من 1000 عميل جوائز كبرى تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.3 مليون ريال عماني خلال العام 2019. وبخلاف جوائز المناسبات الخاصة، يقدم حساب الوفرة الجائزة الكبرى "راتب مدى الحياة"، وسيجري الإعلان عنها في ديسمبر. وتوفر هذه الجائزة الضخمة لعملاء البنك الأهلي فرصة الفوز بمبلغ 250,000 ريال عماني. وبموجب الجائزة، سيجري دفع مبلغ 1,000 ريال عماني للفائز على مدى أكثر من 20 عامًا.

ويُتيح حساب الوفرة لحاملي حسابات البنك الأهلي فرصا للفوز بمجموعة واسعة من الجوائز: أسبوعيًّا، شهريًا، وفي المناسبات الخاصة، علاوة على جوائز نصف سنوية وفي نهاية العام؛ ويتطلب ذلك توافر حد أدنى للرصيد في الحساب. ويقدم نظام الجوائز الأسبوعي 500 ريال عماني للفائز الواحد من كل فرع. وهو ما يتطلب الاحتفاظ بمتوسط 100 ريال في حساب الجوائز الأسبوعية. ويسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الادخار، وخلق المزيد من القيمة لعملائه.