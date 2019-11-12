تجربة رقمية متطورة في معرض "مرسيدس بنز عمان" بحلته الجديدة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير- راشد الكندي

افتتحت "مرسيدس - بنز عُمان" معرضها بحلته الجديدة في منطقة القرم؛ في إطار خطتها للحفاظ على ريادتها وتقديم أفضل تجربة لعملائها. ويتميَّز المعرض حاليا بتصميم معماري جديد يُضفي مفهوما مختلفا لاستقبال الزبائن، ويضمن تجربة عرض رقمية متكاملة ومستوى جديدا من الاستشارات، إضافة إلى آلية لاستلام العميل لسيارته تجعل منها ذكرى لا تُنسى. ورعى تدشين المعرض العميد الركن متقاعد وليد بن عمر الزواوي رئيس مجلس إدارة شركة الزواوي للتجارة، الموزِّع الرسمي لمرسيدس - بنز في عُمان.

وبعد التدشين، أصبح محبُّو النجمة الثلاثية في السلطنة ضمن أوائل العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين بإمكانهم الاستمتاع بهذا المفهوم العالمي الجديد، والتفاعل مع علامة الشركة العريقة بتجربة تمزج بين الكادر البشري والتقنيات الافتراضية الحديثة. وتحقيقاً لإستراتيجيتها التي تحمل شعار "أفضل خدمة عملاء" في التسويق والمبيعات، حرصت مرسيدس - بنز عُمان على رسم ملامح عصرية لتصاميم قسم مبيعات سيارات الركاب داخليًّا وخارجيًّا. ولضمان تلبية متطلبات عملائها، جاء المعرض ليقدم لهم تجربة مريحة وآسرة تتجلى فيها هذه العلامة التجارية البارزة، والتي من خلالها تحوّل قسم المبيعات إلى تجربة مستقبلية فريدة من نوعها تأخذهم في رحلة استثنائية بصحبة نجماتها وأيقوناتها الفاخرة.

وقال لورنس جود الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: صمَّمنا معرضنا في مسقط لكي نرسي معايير جديدة لشكل وملامح صالات عرض السيارات، وينتقل بمفهوم قسم المبيعات التقليدي إلى مستوى متميز وتفاعلي غير مسبوق. كما جهزناه بتشكيلة من المزايا العصرية، ولعل أبرزها منطقة التسليم والتي تم إضافتها لتجسد في كل تفاصيلها تجربة الفخامة في كل تفاصيلها.

ومن بين مزايا المعرض الجديد أنه يقدم خدمات عصرية تثري تجربة العملاء بمجرد وصولهم، وخلال خدمات البيع وحتى استلام نجماتهم من مرسيدس - بنز. وأصبح المعرض منصة لعرض المنتجات والخدمات تتزين بأسطول سيارات مرسيدس - بنز الأيقونية بالكامل. وبالتعاون مع فريق التصميم لدى مرسيدس – بنز، يعكس المعرض المعنى الحقيقي للفخامة العصرية وتجربة مبيعات غير مسبوقة.

وركَّزت الشركة في معرضها الجديد على تقديم علامتها الفاخرة بوسائل رقمية حديثة وبشكل مغاير أثبت ريادته بين معارض السيارات الفاخرة الأخرى. ويقدم العرض الرقمي مستوى متطورا من التفاعل مع العملاء عبر تزويدهم بمختلف المعلومات حول محفظة مرسيدس - بنز للسيارات والمنتجات ومعلومات الخدمة، والعديد من المواضيع التي تتضمن أنماط الحياة والتكنولوجيا.