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تفاصيل المحاولة الفاشلة لسرقة متحف الحرمين في مكة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

تفاصيل المحاولة الفاشلة لسرقة متحف الحرمين في مكة

 

جدة – الوكالات

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تفاصيل قيام وافد تركي بالتسلل إلى المتحف بعمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة، لمحاولة سرقة المتحف.

وذكرت أن المواطن التركي البالغ من العمر 24 عاما، تسلل صباح يوم الجمعة الماضي إلى المتحف عبر فتحات التكييف في دورات المياه، مشيرة إلى أنه عبث بعدد من المقتنيات وحاول سرقة أحجار كريمة قبل أن يقع في قبضة رجال الأمن، وتمت إحالته إلى الشرطة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

ويضم متحف الحرمين الشريفين "العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين، كما يحتوي على مجموعة من المخطوطات والمصاحف النادرة".

كما يحتوي هذا المتحف على 7 قاعات فيها قطع أثرية هامة منها "سلم الكعبة المشرفة المصنوع من خشب الساج المؤرخ بعام 1240هـ والمقصورة التي كانت تغطي مقام إبراهيم عليه السلام قبل استبدالها في عهد خادم الحرمين الشريفين وعدد من أهلّة المنائر والتي يعود تاريخها لعام 1299".

كما يوجد في قاعته الثالثة "ميزاب الكعبة المشرفة المصنوع من الخشب والمصفح من الخارج بالذهب والمبطن بالرصاص"، فيما تضم القاعة الخامسة "مجموعة من المصاحف والمخطوطات المصورة النادرة من مكتبتي الحرمين الشريفين، كذلك توجد نسخة مصورة من المصحف العثماني الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بن عفان".

 

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