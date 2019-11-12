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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر إلى المستشفى في حالة صحية حرجة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:59 م بتوقيت مسقط

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر إلى المستشفى في حالة صحية حرجة


واشنطن - وكالات
قال مركز كارتر في بيان إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر نُقل إلى مستشفى في أتلانتا أمس الاثنين للخضوع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.
وتولى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي  رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981،وقبل سنوات اكتشف كارتر (95 عاما) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015، أنه لم يتبق له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ 90 آنذاك.
لكنه في نهاية العام 2015 قال بمؤتمر صحفي: أنه يشعر فجأة بالراحة والقوة والإثارة، ومن ثم تبين بعد 4 أشهر من قوله هذا، أنه شفي تماماً، وجسده خال تماماً من آثار السرطان.

 

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