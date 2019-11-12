استرجاع نحو 50 ألف ريال لمستهلكين في السيب

مسقط - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بالسيب -مُمثلة بقسم الشكاوى- من استرجاع 49702 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال أكتوبر الماضي، ضِمن جُهودها المبذولة لحل الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وأشارتْ الإحصائيات إلى أنَّ المبالغ المسترجعة توزَّعتْ على عدد من القطاعات، وجاء قطاع خدمات الأيدي العاملة في مقدمة القطاعات بإجمالي 30483 ريالا عمانيا، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بـ6650 ريالا عمانيا، ومن ثم جاء قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بإجمالي 6518 ريالا عمانيا، وقطاع قطع الغيار بـ1656 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 1510 ريالات عمانية في قطاع محلات الأثاث والمفروشات، و1450 ريالا عمانيا في سلع أخرى.

وأكد زياد الوهيبي مدير الادارة أنَّ هذه الاسترجاعات جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها الإدارة في سبيل حفظ حقوق المستهلكين وحل الشكاوى الواردة إليها في مختلف القطاعات بمختلف الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل جاهدة على أداء رسالتها حفاظا على حقوق المستهلكين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.